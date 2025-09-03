gamescom 2025 – wieder ein neues Rekordjahr

Die weltweit größte Messe für Entertainment und Unterhaltung, die gamescom 2025 begeistert auch dieses Jahr wieder tausende Besucher in Ihren Messehallen und viele Millionen Menschen an den Bildschirmen und erzielt dabei in jedem Jahr neue Rekordzahlen.

Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche Felix Falk erklärt offiziell: „Die gamescom 2025 setzt neue Maßstäbe. Größer, vielfältiger und internationaler als je zuvor unterstreicht das wichtigste Festival der Games-Kultur, welche positive Kraft in Games, der Branche und der globalen Community steckt.“

Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse: „Die gamescom 2025

hat einmal mehr einen neuen Standard für internationale Großevents gesetzt. 1.568

Ausstellende auf 233.000 Quadratmeter Bruttofläche zeigen deutlich: Sie kombiniert

Business und Entertainment auf einem weltweit einmaligen Niveau. Mit erneuten

Rekordwerten in nahezu allen Bereichen, der enormen Erlebnisvielfalt und der globalen

Beteiligung ist die gamescom das wichtigste Event für die weltweite Gaming-Community.“

Die gamescom 2025 auf einen Blick:

357.000 Besuchende aus 128 Ländern

Mehr als 34.000 Fachbesuchende, stärkster Zuwachs aus USA, China, Kanada und Japan

Über 630 Millionen Views über gesamtes Showprogramm – das entspricht einem Plus von 105 Prozent zum Vorjahr (bis Samstagabend)

Davon über 72 Millionen Views auf gamescom Opening Night Live – das entspricht einem Plus von 80 Prozent zum Vorjahr (bis Samstagabend)

5,7 Millionen Page Views bei gamescom Epix (bis Samstagabend)

568 Ausstellende aus 72 Ländern, Auslandsanteil von 70 Prozent

40 Länderpavillons aus 35 Ländern

Rund 233.000 Quadratmeter Bruttofläche

ca. 80.000 Menschen auf dem gamescom City Festival

Das Highlight der gamescom ist auch in diesem Jahr wieder die „gamescom Opening Night Live“, moderiert von Geoff Keighley. In einem zweistündigem Onlineevent und 5.000 Besuchern vor Ort wird eine Weltpremiere nach der anderen angezeigt.

Doch nicht nur innerhalb des Messegeländes werden die Menschen in Gamingwelt gezogen, auch in der Stadt Köln selbst wird die gamescom 2025 gefeiert. Mit dem „gamescom City Festival“ kommen auch Nichtmessebesucher mit Konzertbühnen und Ständen auf Ihre Kosten.

Die nächste gamescom 2026 findet vom 26. – 30. August 2026 wieder in Köln statt. Ob die gamescom auch im kommenden Jahr wieder Rekorde brechen kann, wird sich zeigen.

Bild- & Textquelle: gamescom