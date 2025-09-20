LoL WM 2025: 15 Jahre League of Legends Esports

Die LoL WM 2025 markiert ein ganz besonderes Ereignis in der Geschichte des E-Sports. Zum 15-jährigen Jubiläum von League of Legends Esports kehrt die Weltmeisterschaft nach China zurück. Von den ersten Anfängen in kleinen Studios mit improvisierten Übertragungen bis hin zu ausverkauften Arenen und Millionen von Zuschauern weltweit hat sich LoL-Esports zu einer der bedeutendsten Institutionen des digitalen Sports entwickelt. Das Jubiläum wird mit zahlreichen Highlights gefeiert, die Fans und Spieler gleichermaßen begeistern sollen.

Die Rückkehr des klassischen Beschwörerpokals

Ein zentrales Symbol der WM ist seit jeher der Beschwörerpokal. Für die LoL WM 2025 erhält er ein neues Design, das Tradition und Moderne verbindet. Die ikonische Silhouette des Originals wird aufgegriffen und mit modernen Elementen ergänzt. Zudem wurde das Gewicht nahezu halbiert, sodass es für die Siegerteams leichter ist, die Trophäe auf der Bühne in die Höhe zu stemmen.

Besonders hervorzuheben ist der 18 cm hohe Sockel, auf dem die Namen aller bisherigen 14 Weltmeister-Teams eingraviert sind. Damit führt Riot Games die Tradition fort, die mit der Tiffany & Co.-Edition begann. Jede Version des Pokals erzählt ein Kapitel der E-Sports-Geschichte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Musikvideo und Hymne zur LoL WM 2025

Ein weiteres Highlight der WM 2025 ist die Veröffentlichung des offiziellen Musikvideos und der dazugehörigen Hymne. Die chinesische Sängerin G.E.M. verleiht der Jubiläumshymne ihre Stimme. Mit ihrer markanten Art soll sie die Energie und Leidenschaft der vergangenen 15 Jahre einfangen.

Das Musikvideo feiert die Entwicklung von LoL-Esports. Von legendären Spielern bis hin zu unvergesslichen Matches und großen Teams. Fans können das Video im Oktober auf dem offiziellen „League of Legends“-YouTube-Kanal sowie die Hymne auf gängigen Musikplattformen erleben.

Finale in Chengdu: Spektakel für die Fans

Das große Finale findet im Dong’an Lake Sports Park Indoor Gymnasium in Chengdu statt. Diese moderne Arena wurde bewusst ausgewählt, da ihre Größe und technische Ausstattung eine außergewöhnliche Eröffnungszeremonie ermöglichen. Auf der Bühne stehen neben G.E.M. auch Künstler wie der DJ und Produzent Anyma, die Sängerin TEYA und die langjährige LoL-Kollaboratorin Chrissy Costanza.

Die Show verspricht eine Mischung aus Musik, visuellen Effekten und Storytelling, die der Bedeutung des Jubiläums gerecht wird. Für viele Fans dürfte die Eröffnungszeremonie ein Höhepunkt der gesamten LoL WM 2025 werden.

Jubiläums-Skins und Chromas

Auch im Spiel selbst finden die Feierlichkeiten statt. Mit Patch 25.20 veröffentlicht Riot Games Elite-Chromas für die WM-Skins von Samsung Galaxy (2017) und Invictus Gaming (2018). Damit werden zwei Teams geehrt, die wichtige Kapitel in der Geschichte des Wettbewerbs geschrieben haben.

Interessanterweise kehrt Invictus Gaming 2025 mit einem neu formierten Team zurück, während Gen.G, das Nachfolger-Team von Samsung Galaxy, als Favorit ins Turnier startet. Für Fans ist dies ein perfekter Anlass, sich an die Erfolge dieser Organisationen zu erinnern.

Fazit zur LoL WM 2025

Die League of Legends WM 2025 ist weit mehr als nur ein Turnier. Sie ist eine Feier von 15 Jahren voller Leidenschaft, unvergesslicher Spiele und wachsender Community. Mit dem neuen Beschwörerpokal, einer emotionalen Hymne, spektakulären Bühnenshows und besonderen In-Game-Features zeigt Riot Games, wie stark LoL-Esports in den letzten eineinhalb Jahrzehnten gewachsen ist. Gleichzeitig wird der Blick in die Zukunft gerichtet, auf die kommenden Jahre, neue Rivalitäten und weitere unvergessliche Momente.

Weitere News und Informationen rund um das Thema E-Sports bekommst du hier: