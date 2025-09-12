Dragon Quest VII Reimagined: Remake des JRPG-Klassikers kommt

Square Enix hat offiziell Dragon Quest VII Reimagined enthüllt, ein aufwendig überarbeitetes Remake des Klassikers Dragon Quest VII: Fragmente der Vergangenheit aus dem Jahr 2000. Der Release ist für den 5. Februar 2026 geplant, sowohl digital als auch in einer physischen Collector’s Edition.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Handgefertigter Storybook-Look und verbesserte Spielmechanik

Das Remake setzt auf eine völlig neue Storybook/Diorama-Optik, die den Charme der Originalzeichnungen von Akira Toriyama einfängt und gleichzeitig modern wirkt. Square Enix verspricht frische Visuals, straffere Spielabläufe und eine optimierte Balance zwischen Hauptstory und Nebenquests. Auch das klassische rundenbasierte Kampfsystem wurde stark überarbeitet. Spieler können sich auf:

Dynamischere Kämpfe mit neuen Animationen freuen

mit neuen Animationen freuen Ein erweitertes Vocations-System inklusive „Moonlighting“-Mechanik, das erlaubt, zwei Berufe gleichzeitig zu nutzen

inklusive „Moonlighting“-Mechanik, das erlaubt, zwei Berufe gleichzeitig zu nutzen Die neue Limit Break-ähnliche „Let Loose“-Fähigkeit , die bei kritischen Situationen aktiviert wird

, die bei kritischen Situationen aktiviert wird Einen neuen Monster Master-Vocation, der mächtige Kreaturen zur Unterstützung beschwört

Bekannte Helden & neue Features

Klassische Charaktere wie Keifer, Estard und Maribel feiern ihr Comeback, ergänzt durch erweiterte Erkundungselemente und zusätzliche Minispiele. Damit bleibt das Abenteuer vertraut und frisch zugleich, ideal für Veteranen und Neueinsteiger.

Release, Plattformen & Collector’s Edition

Dragon Quest VII Reimagined erscheint am 5. Februar 2026 für:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Nintendo Switch & Nintendo Switch 2

PC (Steam)

Vorbestellungen sind bereits gestartet. Die Collector’s Edition enthält ein exklusives Steelbook, ein Smile Slime-Plüschtier, ein „Ship in a Bottle“-Sammlerstück sowie Bonus-DLC.