Dragon Quest VII Remake angeblich geplant

Ein neuer Bericht des Gaming-Portals mp1st sorgt derzeit für Aufsehen unter JRPG-Fans: Laut einer internen Quelle plant Square Enix ein vollständiges Remake von Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past. Die Neuauflage soll komplett von Grund auf neu entwickelt werden und sich stilistisch an den beliebten HD-2D-Remakes orientieren, wie man sie bereits von Live A Live, Octopath Traveler oder dem im letzten Jahr erschienenen Dragon Quest III HD-2D Remake kennt.

Das Original erschien im Jahr 2000 für die erste PlayStation und wurde 2013 bereits einmal für den Nintendo 3DS neu aufgelegt. Während die damalige Version technisch und spielerisch nah am PS1-Vorbild blieb, soll das kommende Remake deutlich umfassender ausfallen. Erwartet werden moderne Grafik im HD-2D-Look, überarbeitete Systeme und vermutlich auch narrative Anpassungen, die den Titel zeitgemäß präsentieren.

Wann könnte es soweit sein?

Laut mp1st ist ein Release im ersten Quartal 2026 denkbar. Square Enix selbst hat bisher keine offizielle Ankündigung gemacht, daher bleibt abzuwarten, ob und wann das Projekt bestätigt wird. Dennoch wirkt der Leak plausibel, zumal der HD-2D-Stil inzwischen ein fester Bestandteil der Remake-Strategie von Square Enix geworden ist.

Bevor Dragon Quest VII in neuem Gewand erscheint, steht noch ein anderes großes Rollenspielhighlight an: Am 30. Oktober 2025 veröffentlicht Square Enix das Dragon Quest I & II HD-2D Remake, das die sogenannte Erdrick-Trilogie abschließt. Das Spiel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 sowie PC.

Dragon Quest ist zurück

Ob sich das Dragon Quest VII Remake ebenfalls an die Erdrick-Zeitlinie anlehnt oder als eigenständige Neuinterpretation erscheint, ist bislang unklar. Klar ist jedoch. Sollte sich der Bericht bewahrheiten, erwartet Fans ein weiteres nostalgisches Highlight im modernen Gewand. Game2Gether bleibt für euch am Ball und berichtet, sobald es neue Informationen gibt.