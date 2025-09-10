Digimon Story: Time Stranger: Demo erscheint für alle Systeme

Fans der beliebten Digimon-Reihe dürfen sich freuen: Bandai Namco hat offiziell bestätigt, dass eine spielbare Demo zu Digimon Story: Time Stranger veröffentlicht wird. Damit erhalten Spieler die Gelegenheit, noch vor dem offiziellen Release am 3. Oktober 2025 in das neue RPG einzutauchen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ein Vorgeschmack auf das bisher größte Digimon-RPG

Obwohl Bandai Namco bisher keine Details zum genauen Inhalt der Demo verraten hat, darf man davon ausgehen, dass ein Teil der Anfangskapitel spielbar sein wird. Möglich ist auch, dass Fortschritte in die Vollversion übernommen werden können. Ein Feature, das sich bei modernen RPG-Demos immer größerer Beliebtheit erfreut. Bereits in den vergangenen Monaten sorgte Digimon Story: Time Stranger mit positiven Previews und Gameplay-Eindrücken für Aufsehen. Sowohl Fachpresse als auch Fans zeigen sich begeistert vom neuen Ansatz. Der eine spannende Story, taktische Kämpfe und tiefgreifende Digimon-Entwicklung kombiniert.

Release kurz vor Launch

Mit der Veröffentlichung der Demo nur wenige Wochen vor dem offiziellen Release zeigt Bandai Namco großes Vertrauen in das Projekt. Alles deutet darauf hin, dass Time Stranger das bisher ambitionierteste Spiel der Reihe wird. Mit einer aufwendigen Präsentation, einem starken Marketing und dem klaren Ziel, sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger zu begeistern. Der 11. September markiert den Startschuss für alle, die schon jetzt ihre Teams planen und erste Kämpfe bestreiten wollen. Ob die Demo tatsächlich die Anfangsstunden umfasst oder einen speziellen Abschnitt des Spiels bietet, erfahren wir in Kürze. Sicher ist: Digimon Story: Time Stranger könnte das Highlight des RPG-Herbstes 2025 werden.