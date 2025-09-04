Die nackte Kanone: Frank Drebin Jr. stolpert bald über die heimischen Bildschirme

Paramount Home Entertainment bringt den Kultklassiker zurück. Mit „Die nackte Kanone“ erhält die legendäre Slapstick-Reihe eine Neuauflage. Und diesmal übernimmt Liam Neeson als Frank Drebin Jr. die Hauptrolle. Der neue Film startet ab 29. September 2025 zunächst digital als Download. Ab 20. Oktober als Video on Demand und ab 13. November auch auf DVD, Blu-ray und in 4K UHD.

Wie schon die Original-Trilogie vereint die Neuauflage urkomische Gags, absurde Situationen und jede Menge Slapstick-Humor. Frank Drebin Jr., Sohn des berüchtigten LAPD-Ermittlers, stolpert in einen Mordfall, der weitaus brisanter ist, als es zunächst den Anschein hat. An seiner Seite sorgen unter anderem Pamela Anderson als Femme fatale und Danny Huston für zusätzliche Unterhaltung. Regie führte Akiva Schaffer („Saturday Night Live“), produziert wurde der Film von Seth MacFarlane („Family Guy“).

Umfangreiches Bonusmaterial

Exklusiv gibt es über eine Stunde brandneues Bonusmaterial, darunter:

Entfallene und erweiterte Szenen , etwa zusätzliche Bankkämpfe, alternative Anfänge oder improvisierte Momente von Pamela Anderson.

, etwa zusätzliche Bankkämpfe, alternative Anfänge oder improvisierte Momente von Pamela Anderson. Outtakes , die zeigen, wie schwer es den Darstellern fiel, bei den absurden Gags ernst zu bleiben.

, die zeigen, wie schwer es den Darstellern fiel, bei den absurden Gags ernst zu bleiben. Featurettes wie „Das Erbe des Gelächters“, „Die lustige Femme fatale“ oder „Am Set eines Sets“, die spannende Einblicke hinter die Kulissen geben.

wie „Das Erbe des Gelächters“, „Die lustige Femme fatale“ oder „Am Set eines Sets“, die spannende Einblicke hinter die Kulissen geben. Scherzwerbungen wie „Gorilla Nut“ oder „Muscle Slime“, die den typischen „Nackte Kanone“-Humor perfekt einfangen.

Damit setzt Paramount die Kultreihe nicht nur fort, sondern liefert Fans auch ein prall gefülltes Paket für Heimkino-Sessions voller Nostalgie und neuer Lachanfälle.