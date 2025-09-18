Crunchyroll Herbst 2025: One-Punch Man Staffel 3, My Hero Academia Final Season und viele neue Serien bestätigt

Die Anime-Herbstsaison 2025 auf Crunchyroll hat es in sich! Ab Oktober erwarten Fans gleich mehrere große Highlights: Der glatzköpfige Held Saitama kehrt in One-Punch Man Staffel 3 zurück, während mit der My Hero Academia FINAL SEASON nach fast zehn Jahren eine der größten Shonen-Serien unserer Zeit ihren Abschluss findet.

Doch damit nicht genug: Neben Fortsetzungen beliebter Reihen startet auch eine Reihe brandneuer Anime-Adaptionen, darunter Let’s Play, basierend auf dem bekannten Webtoon, sowie die Fantasy-Serie May I Ask for One Final Thing?, in der Prinzessin Scarlet den Adligen ihres Reiches eine Lektion erteilt. Für Fans von Dark Fantasy gibt es mit My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Brave’s Nachschub, in dem eine gesamte Schulklasse in eine andere Welt beschworen wird, mit überraschenden Wendungen.

Neue Anime-Serien im Herbst 2025

Crunchyroll bringt gleich mehrere Premieren an den Start. Unter den Highlights:

Let’s Play – Romcom-Adaption eines erfolgreichen Webtoons

– Romcom-Adaption eines erfolgreichen Webtoons May I Ask for One Final Thing? – Drama um Prinzessin Scarlet

– Drama um Prinzessin Scarlet GNOSIA – Sci-Fi-Mystery-Adaption des beliebten Spiels

– Sci-Fi-Mystery-Adaption des beliebten Spiels My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Brave’s – Isekai mit düsterem Twist

– Isekai mit düsterem Twist The Banished Court Magician Aims to Become the Strongest – klassische Fantasy mit Power-Up-Setting

Weitere Titel: A Gatherer’s Adventure in Isekai, Alma-chan Wants to Be a Family!, Li’l Miss Vampire Can’t Suck Right, Mechanical Marie, Shabake, SI-VIS: The Sound of Heroes und viele mehr.

Fortsetzungen & neue Staffeln

Neben den Premieren setzt Crunchyroll auf Fan-Favoriten:

One-Punch Man Staffel 3

My Hero Academia FINAL SEASON

SPY x FAMILY Staffel 3

To Your Eternity Staffel 3

Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill Staffel 2

Tales of Wedding Rings Staffel 2

Kakuriyo -Bed & Breakfast for Spirits- 2

Let This Grieving Soul Retire Teil 2

Fortlaufende Serien aus dem Sommer 2025

Auch im Herbst bleiben Dauerbrenner am Ball:

One Piece

Gachiakuta

TOUGEN ANKI

Solo Camping for Two

Watari-kun’s ** Is About to Collapse

Die Crunchyroll-Herbstseason 2025 hat das Potenzial, zu einer der stärksten der letzten Jahre zu werden. Mit One-Punch Man, My Hero Academia, SPY x FAMILY und brandneuen Projekten wie Let’s Play oder GNOSIA dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Fans können sich auf eine spannende Mischung aus Action, Romcom, Dark Fantasy und Slice-of-Life freuen – und noch weitere Ankündigungen stehen aus.