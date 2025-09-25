Crimson Desert: Ambitioniertes Open-World-Spiel hat ein Datum

Das koreanische Studio Pearl Abyss hat endlich ein festes Veröffentlichungsdatum für sein Open-World-Epos Crimson Desert bekannt gegeben. Nach einer Verschiebung, die das Spiel aus dem Jahr 2025 warf, steht nun fest: Am 19. März 2026 erscheint der Titel für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Ein Open-World-Mammutprojekt

Seit seiner ersten Vorstellung gilt Crimson Desert als eines der ehrgeizigsten Open-World-Projekte der aktuellen Konsolengeneration. Spieler sollen eine riesige, lebendige Welt erkunden können, die mit cineastischer Präsentation, dynamischen Wettereffekten und intensiven Kämpfen aufwartet. Pearl Abyss verspricht nicht nur klassische Open-World-Elemente wie Quests, Kämpfe und Erkundung, sondern auch tiefgehende Systeme rund um Handel, Interaktion mit NPCs und eine Story, die persönliche Dramen mit epischen Schlachten verknüpft. Während die Trailer bereits mit visueller Opulenz und atemberaubenden Szenarien für Staunen sorgten, fallen erste Vorschauen gemischter aus.

Positiv: Viele Medien loben die schiere Größe der Welt und den Mut, verschiedene Gameplay-Elemente miteinander zu verknüpfen.

Viele Medien loben die schiere Größe der Welt und den Mut, verschiedene Gameplay-Elemente miteinander zu verknüpfen. Kritisch: Andere äußern Skepsis über die Komplexität der Kampf- und Fortschrittssysteme, die teilweise überladen wirken.

Damit bleibt Crimson Desert trotz aller Ambitionen ein Spiel, das sich noch beweisen muss, insbesondere, wenn es um Balance und Zugänglichkeit geht.

Ein heiß erwarteter Frühjahrs-Release

Nach jahrelanger Entwicklung und wiederholten Verschiebungen dürfte der März 2026 nun zum entscheidenden Monat für Pearl Abyss werden. Mit Crimson Desert will das Studio nicht nur an den Erfolg seines MMOs Black Desert anknüpfen, sondern auch den Sprung in den Bereich der storygetriebenen AAA-Einzelspieler-Erlebnisse meistern. Crimson Desert ist zweifellos eines der spannendsten, aber auch riskantesten Open-World-Projekte der kommenden Jahre. Ob Pearl Abyss die hohen Erwartungen erfüllen kann, zeigt sich ab dem 19. März 2026, wenn sich Spieler weltweit in das Abenteuer stürzen dürfen.