Crimson Desert: Neue spielbare Demo auf der Gamescom 2025

Pearl Abyss bringt eines der meist erwarteten Open-World-Action-Adventures dieses Jahres auf die große Bühne. Auf der Gamescom 2025 in Köln (20.–24. August) sowie auf der PAX West in Seattle (29. August – 1. September) können Besucherinnen und Besucher erstmals eine brandneue spielbare Demo von Crimson Desert ausprobieren.

Neue Questreihe mit filmreifen Schlachten

Die Demo entführt Spielerinnen und Spieler in eine Questreihe aus der frühen bis mittleren Spielphase, die in groß angelegten, offenen Schlachtfeldszenarien kulminiert. Dort erwarten sie wuchtige Kämpfe, in denen Granaten über den Köpfen pfeifen, Schwerter aufeinandertreffen und Rauchschwaden das Schlachtfeld verhüllen. Pearl Abyss verspricht ein intensives, filmreifes Kriegserlebnis, das den brutalen Charme mittelalterlicher Gefechte eindrucksvoll einfängt. Neben der Action rücken auch die hochwertigen Zwischensequenzen in den Fokus, die die dramatische Geschichte zum Leben erwecken. Die Questreihe bietet einen Vorgeschmack auf die zentralen Figuren:

Kliff , der Protagonist und Anführer der Greymanes

Oongka , sein loyaler Gefährte

Marquis Stefan Lanford von Calphade

Cassius Morten, ein Verräter an Calphade und gefährlicher Gegenspieler

Offene Welt Pywel, Technik auf höchstem Niveau

Die Demo gewährt zudem Einblicke in den Kontinent Pywel, das Herzstück der offenen Spielwelt. Dynamische Lichteffekte, wechselnde Wetterbedingungen und monumentale Landschaftsformationen sorgen für ein lebendiges Umfeld. Möglich wird dies durch die hauseigene BlackSpace Engine, die fotorealistische Grafik und detailreiche Umgebungen liefert. Für das optimale Spielerlebnis setzt Pearl Abyss auf Kooperationen mit Technologieführern: Gespielt wird auf AMD-Hardware sowie den Samsung Odyssey OLED G6- und G8-Monitoren, um Farben, Kontraste und Reaktionszeiten auf ein neues Niveau zu heben.

Standort und Anspielmöglichkeiten

Auf der gamescom finden Interessierte die Demo im Entertainment-Bereich der Koelnmesse in Halle 6.1 | Stand B041 – A040. Besucherinnen und Besucher können sich hier direkt selbst in die actionreichen Kämpfe und die epische Welt von Crimson Desert stürzen.