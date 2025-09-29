Beschwöre Neymar Jr. in Yu-Gi-Oh! und eFootball™

KONAMI startet eine spektakuläre Kooperation zwischen eFootball™ und dem Yu-Gi-Oh! Trading Card Game: Im Rahmen eines zeitlich begrenzten Special Events treffen Fußball und Kult-Kartenspiel aufeinander. Highlight der Zusammenarbeit ist die Veröffentlichung exklusiver Karten, die sowohl im klassischen Yu-Gi-Oh! Trading Card Game als auch in den digitalen Yu-Gi-Oh!-Titeln und eFootball™ verfügbar sind.

offiziellen Trailer zur Kooperation

Yu-Gi-Oh! In-Game-Karten für eFootball™ und eFootball™ CHAMPION SQUADS

Spieler von eFootball™ und eFootball™ CHAMPION SQUADS, die sich zwischen dem 25. September und 23. Oktober einloggen, dürfen sich auf eine besondere Kollaborationskarte freuen: Sie zeigt Fußballstar Neymar Jr. gemeinsam mit dem legendären Dunklen Magier aus Yu-Gi-Oh!. Wer im Event voranschreitet und spezielle Aufgaben meistert, kann zudem weitere exklusive In-Game-Karten freischalten – darunter Motive mit Spielern der französischen Nationalmannschaft und ikonischen Monstern wie dem Blauäugigen weißen Drachen oder dem Rotäugigen schwarzen Drachen.

Exklusive Karten für Spieler des Yu-Gi-Oh! Trading Card Games

Auch für Fans des Yu-Gi-Oh! Trading Card Game gibt es Grund zur Freude: Seit dem 27. September sind exklusive Karten erhältlich, darunter eine Neymar Jr.-Token-Karte und eine eFootball™-Edition des beliebten Rettungskaninchens. Diese limitierten Karten werden unter anderem auf der SPIEL Essen (23.–26. Oktober) am Stand von Konami Digital Entertainment B.V. (Halle 1, 1E411) ausgegeben – solange der Vorrat reicht.

In-Game-Events in Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL und Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS

Zusätzlich finden in Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL (6. Oktober bis 7. November) und Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS (6. Oktober bis 4. November) spezielle In-Game-Events rund um das Thema Fußball statt. Hier können Duellanten exklusive Belohnungen wie Karten, Icons, Hintergrundbilder, Card- Sleeves und Edelsteine erspielen.

Bereits in der Vergangenheit, während der Yu-Gi-Oh! World Championship 2025 hatte Konami eine Ankündigung zur Kooperation zwischen eFootball™ und dem Yu-Gi-Oh! Trading Card Game bekannt gegeben, ohne jedoch weiter ins Details zu gehen. Dieses Geheimnis ist damit gelüftet.

Bild – & Textquelle: swordfish & Konami