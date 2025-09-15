Yu-Gi-Oh! World Championship 2025: Gewinner & neue Kooperation

Die Gewinner der Yu-Gi-Oh! World Championship (WCS) 2025 stehen fest: In Paris, im Maison de la Mutualité, wurden am 31. August vier neue Weltmeister gekürt, darunter auch ein Deutscher. Philipp Thomas konnte sich im Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS den Titel in der Kategorie SPEED DUEL sichern. Beim Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiel Turnier triumphierte der französisch-amerikanische Duellant Julien Kehon mit seinem „Vanquish-Soul-K9-Deck“ über Tom Kleinegräber mit seinem „Lunalight-Deck“ aus Deutschland und holte sich den Titel des Yu-Gi-Oh! TCG World Champion 2025. Im RUSH DUEL von Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS gewann kama3 aus Taiwan, und im Finale von Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL setzte sich das Team Ragnarok durch.

Eröffnungszeremonie der Yu-Gi-Oh! World Championship 2025 vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron

Das Turnier bot neben den spannenden Duellen auch einige Überraschungen. So hielt der französische Präsident Emmanuel Macron eine Ansprache: „Ich weiß, dass dies ein wichtiger Tag für Yu-Gi-Oh! und die gesamte Welt der Sammelkartenspiele ist, die sich in Frankreich versammelt hat. Es ist eine große Ehre für uns, die Weltmeisterschaft in eurer Disziplin auszurichten, und die Enthusiasten aus der ganzen Welt in Frankreich willkommen zu heißen, um ihre Leidenschaft, ihre Spiele, ihr Universum auszuleben.”

„Ich möchte euch auch sagen, wie sehr ich vom Sammelkartenspiel und den Perspektiven, die es bietet, überzeugt bin und hoffe, dass Frankreich sich hier immer mehr einbringen wird.”

Neue Kooperation und Yu-Gi-Oh!-Kollektion angekündigt

Zudem wurde eine Kooperation zwischen dem Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiel und Neymar Jr. für eFootball™ und eFootball™ CHAMPION SQUADS vorgestellt. Zusätzlich wurde eine neue Yu-Gi-Oh!-Kollektion des dänischen Streetwear-Labels FINE CHAOS präsentiert.

Yu-Gi-Oh! World Championship 2026

Die nächste Yu-Gi-Oh! World Championship 2026 findet in Tokio, Japan statt. Ob die Registrierung wie zur World Championship 2025 ablaufen wird, bleibt abzuwarten.

Quelle: Swordfish