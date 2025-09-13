Am 13. September 1985 erschien Super Mario Bros. in Japan. Dieses Spiel gilt auch heute noch als eines der einflussreichsten Videospiele. Grund genug, auf 40 Jahre Super Mario Bros. zurückzuschauen.

40 Jahre Super Mario Bros.

Bekanntermaßen liegen die Anfänge von Mario, dem wohl bekanntesten Videogame-Helden überhaupt, in Donkey Kong. Der damals noch namenlose „Jumpman“ musste die von Donkey Kong entführte Pauline retten und hierzu über die von dem wütenden Affen geworfenen Fässer springen. Das Arcade-Game erfreute sich äußerster Beliebtheit und das Team rund um Shigeru Miyamoto machte sich an die Weiterentwicklung für das damals aktuelle Heim-System, das Famicom, welches im Westen mit verändertem Design als NES die Wohn- und Kinderzimmer eroberte.

Im Westen mussten die Spieler allerdings noch eine geraume Zeit warten. Zunächst folgte die Veröffentlichung in Nordamerika und Kanada im Dezember 1985, während Europa erst im Juni 1986 mit den beiden Brüdern auf die Prinzessin-Rettungs-Mission gehen durfte.

Sowohl die Fachpresse als auch die Spieler selbst liebten das Spiel, welches dann insgesamt rund 40 Millionen Mal über die Ladentheke wanderte.

Entwicklung

Marios heutiger Look ist ursprünglich von den technischen Begrenzungen der damaligen Hardware geprägt. Die Arcade-Automaten auf denen Donkey Kong installiert wurde erlaubten gerade einmal 16×16 Pixel und erlaubten somit nur wenig Details. So entschied sich Shigeru Miyamoto für einen dicken Schnauzbart anstelle eines Mundes zur deutlichen Abhebung der dicken Knollennase vom restlichen Gesicht. Die Farbwahl der Kleidung, also die blaue Latzhose in Kombination mit einem roten Hemd, kam 1983 zuerst in Super Mario Bros. zum Einsatz und diente ebenfalls einer deutlichen Abhebung von Körper und Armen. Sogar die rote Mütze hatte ihren Zweck. Diese diente zur Vermeidung der Erfordernis Bewegungen von Jumpmans Haar darzustellen.

Der Name

Shigeru Miyamoto wollte seine Spielfigur eigentlich „Mr. Video“ nennen, jedoch fiel die Namenswahl zunächst auf Jumpman. Es war der damalige NoA-Präsident Minoru Arakawa, der den Namensvorschlag „Mario“ einbrachte. Er entdeckte eine gewisse Ähnlichkeit der Spielfigur mit dem Italo-amerikanischem Vermieter des Nintendo-Gebäudes in Seattle, Mario Segale. Dabei war das Verhältnis des Vermieters mit dem amerikanischen Nintendo-Zweig sogar eher problematisch, da es wohl Mietrückstände gab.

(Quelle: David Sheff „Game Over: How Nintendo Conquered the World“).

Ob nun aus Dankbarkeit für den gewährten Mietzahlungsaufschub oder als Versuch der Besänftigung des aufgebrachten Vermieters der Name „Mario“ letztlich gewählt wurde, ist leider nicht bekannt.

Die Spielserie

Mit weltweit über 400 Millionen verkaufter Einheiten ist die Spielreihe rund um Super Mario eine der meistverkauften Spielserien überhaupt. Neben der Hauptreihe gibt es außerdem noch mehrere Nebenreihen mit Mario und seinem Bruder Luigi auf verschiedenen Heim- und Handheld-Konsolen. Hierzu zählen z. B. die „Mario & Luigi Reihe (RPG), Paper Mario und darüber hinaus noch Spielserien, wie z.B. Mario Party und natürlich Mario Kart.

Super Mario Bros. (1985)

Der erste Teil der Reihe erschien in Japan am 13. September 1983, in Europa erst zwei Jahre später.

Super Mario Bros.: The Lost Levels (1986)

Das Sequel erschien zunächst nur in Japan für das Famicom und kam erst im Rahmen der Spielesammlung „Super Mario All-Stars“ 1993 für das SNES nach Europa.

Super Mario Bros. 2 (1988)

Bei „Mario Madness“ handelt es sich nur bedingt um einen Teil der Reihe. Das veränderte Spielprinzip entstammt dem Spiel von Yume Kōjō (Doki Doki Panic) und erschien zuerst 1988 in den USA. Erst 1992 folgte die Veröffentlichung unter dem Titel „Super Mario Bros. USA“ in Japan.

Super Mario Bros. 3 (1988)

Teil 3 erschien 1988 in Japan. 1990 folgte der Release in den USA und 1991 in Europa. Als wesentliche Neuerungen gab es eine Übersichtskarte und neue Spezialfähigkeiten von Mario, wie den Frosch- oder den Tanooki-Anzug. Insgesamt ging as Spiel über 17 Millionen Mal über die Ladentheken.

Super Mario World (1990)

Zum Start des Super Famicom (SNES in Europa/USA) musste ein neues Spiel her, welches im Bundle verkauft wurde. Neben der Präsentation der technischen Möglichkeiten der neuen Konsole, hatte Yoshi seinen ersten Auftritt in einem Super Mario Spiel.

Super Mario World 2: Yoshi’s Island (1995)

Hier übernimmt Yoshi direkt die Hauptrolle, während Mario und Luigi nur als Babies auftreten. Durch die niedliche Pastellkreide-Optik und des veränderten Spielgeschehens erntete das Spiel Höchstwertungen der Kritik.

Super Mario 64 (1996)

Neues System, neues Mario-Spiel. Zum Start des Nintendo 64 musste auch Mario den Schritt in die 3D-Welt antreten. Zwar erfolgte der Verkauf nicht zusammen mit dem N64, landete aber trotzdem fast bei jedem Konsolenkäufer in der Sammlung.

Super Mario Sunshine (2002)

Der GameCube war 2002 die erste Nintendo-Konsole, die ohne Mario an den Start ging. Super Mario Sunshine kam erst einige Monate nach dem Release des Systems auf den Markt.

Super Mario Galaxy (2007)

Auch die Wii erschien ganz ohne Mario, doch am 16. November 2007 konnten Wii-Spieler endlich in Marios neuestes Abenteuer starten. Versehen mit vielen Neuerungen und der bewegungssensitiven Steuerung galt das Spiel lange Zeit als eines der besten Spiele der Mario-Reihe.

New Super Mario Bros. Wii (2009)

Zum ersten Mal konnten vier Spieler gleichzeitig die kunterbunten Welten von Mario erkunden.

Super Mario Galaxy 2 (2010)

Marios Rückkehr ins Weltall kam überraschend und deutete darauf hin, dass die Wii-Ära, entgegen den Erwartungen der Spieler, noch deutlich länger andauern sollte.

New Super Mario Bros. U (2012)

Zum Release der WiiU musste der Klempner direkt wieder mit an den Start.

Super Mario 3D World (2013)

Mit dem neuesten 3D-Spiel und dem integrierten Vier-Spieler-Modus sollten die Verkäufe der WiiU nochmals angekurbelt werden.

Super Mario Odyssey (2017)

Switch-Spieler mussten zunächst auch ohne Mario auskommen. Super Mario Odyssey erschien erst am 27. Oktober 2017.

New Super Mario Bros. U Deluxe (2019)

Die Neuauflage des WiiU-Spiels erhielt auf der Nintendo Switch eine zweite Chance.

Super Mario Bros. Wonder (2023)

Der bislang letzte Teil der Reihe „Super Mario Bros. Wonders“ erschien am 20. Oktober 2023.

Die Zukunft

Wir wissen natürlich nicht, wie es mit Mario und Nintendo weitergeht. Als nächstes warten wir auf ein Super Mario-Spiel für die Nintendo Switch 2 und halten Euch, wie gewohnt, auf dem Laufenden.

Auf die nächsten 40 Jahre Super Mario Bros.! Euer Team von Game2gether

Bildquellen: Nintendo