Xbox Ally Handhelds Veröffentlichungsdatum bekannt!

Während der heutigen Live-Übertragung auf der gamescom 2025, hat Xbox für die ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X den Release bekannt gegeben. Am 16. Oktober erwartet uns der Handheld im Handel. Bereits Anfang des Jahres gab Xbox die kommenden Handhelden bekannt, welche schließlich auf Xbox, Battle.net und andere PC-Clienten zugreift.

ROG Xbox Ally und Ally X vorgestellt

Zusätzlich hat Xbox das Handheld-Kompatibilitätsprogramm angekündigt. Eine neue Xbox-Initiative, mit der mehr Titel auf euren unterstützten Handhelds spielbar sein sollen. Bei der Veröffentlichung können Spieler die Handheld-Kompatibilität direkt in ihrer Spielebibliothek sehen. Hierzu suchen sie nach den Badges „Handheld-optimiert“ oder „Größtenteils kompatibel“.

Durch die Zusammenarbeit mit den Spielestudios, um Tausende von Spielen auf Handheld-Kompatibilität zu testen, zu optimieren und zu überprüfen, können Spieler ohne oder mit nur geringfügigen Anpassungen direkt in die Titel einsteigen. Die Spiele sind zukünftig mit einer Windows-Leistungsanzeige versehen, die die erwartete Leistung auf dem unterstützten Gerät anzeigt.

Video zur Kompatibilität der zwei Handhelden.