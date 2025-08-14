Wuyang – Neuer Unterstützungsheld für Overwatch 2

Mit Wuyang tritt ein neuer Unterstützungsheld auf die Bühne von Overwatch 2. Er ist rebellisch, wendig und meisterhaft im Umgang mit Wasser. Ausgestattet mit einem vielseitigen Kit aus präzisen Angriffen, flexiblen Heilungen und beeindruckender Mobilität bringt er frischen Schwung in jede Schlacht.

Wuyang mischt nun mit

Wuyang steht bereit euch brandneue Unterstützungsstrategien zu eröffnen! Das Wunderkind des Wasser-Instituts der Wuxing-Universität folgt seinen eigenen Heilungsregeln und setzt auf ein Kit, das präzises Zielen, Einfallsreichtum und fließende Bewegungen in den Mittelpunkt stellt.

Der Xuanwu-Stab verschießt zielgenau Wasserkugeln, die auf Kommando explodieren und dabei hohen Schaden verursachen und kritische Momente herumreißen können. Seine Wächterwelle stößt Gegner zurück und verstärkt Heilung bei den Verbündeten. Erholsamer Strom passt seine Heilung über Zeit an den jeweiligen Kampffluss an. Für eine neue schnelle Positionierung, hilft euch Rauschender Strom, der Wuyang auf Wasserströmungen surfen lässt. Damit lassen sich auch Gefahren umgehen und im Handumdrehen wieder dem Team anschließen. Wuyang ultimative Fähigkeit Flutexplosion gewährt ihm oder einem ausgewählten Verbündeten Bonustrefferpunkte, bevor sie eine mächtige Rückstoßwelle auslöst, die in Schlüsselmomenten den Lauf der Gezeiten noch umkehren kann.

Für stetige Regeneration von Trefferpunkten sorgen Boni wie Übersprudeln und Gleichgewicht. Ebbe, Flut und Regenprasseln ermöglichen spielentscheidende Aktionen. So fügt sich der neue Charakter mit einem mutigen, flexiblen Spielstil in die Riege der Unterstützungshelden ein.

Trailer zum neuen Unterstützungshelden in Overwatch 2.