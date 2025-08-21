Trails in the Sky 1st Chapter: Demo des JRPGs jetzt spielbar

Fans von Falcoms Kult-Rollenspiel dürfen sich freuen: Ab sofort ist eine umfangreiche Demo zu Trails in the Sky 1st Chapter verfügbar. Der vollständige Release des Remakes folgt am 19. September 2025.

Sechs bis acht Stunden Gameplay in der Demo

Die Demo wiegt knapp 13GB und umfasst das komplette Prolog-Kapitel, das rund sechs bis acht Stunden Spielzeit bietet. Ein weiterer Pluspunkt: Spielstände können in die Vollversion übernommen werden, sodass ihr eure Fortschritte nicht verliert. Parallel dazu haben Publisher GungHo und Entwickler Falcom auch das stylische Opening-Movie des Spiels veröffentlicht. Dieses stimmt schon jetzt auf die Reise von Estelle und Joshua ein, die zu den beliebtesten Figuren der JRPG-Geschichte zählen.

Charme statt Action-Feuerwerk zum Einstieg

Die neue Version von Trails in the Sky bringt zahlreiche technische und spielerische Optimierungen mit sich: