Trails in the Sky: First Chapter bringt JRPG-Klassiker zurück

Das Studio GungHo hat in Zusammenarbeit mit Falcom neue Details, Screenshots und Trailer zu The Legend of Heroes: Trails in the Sky – First Chapter veröffentlicht. Die überarbeitete Version des beliebten JRPG-Klassikers erscheint weltweit am 19. September 2025 für PlayStation 5, Nintendo Switch und PC via Steam.

Doch was ist Trails in the Sky: First Chapter?

Trails in the Sky: First Chapter ist der erste Teil der gefeierten Trails-Reihe und ein klassisches, storygetriebenes Rollenspiel aus Japan. Die Serie zeichnet sich durch ihr tiefgründiges Weltenbau, ein strategisches rundenbasiertes Kampfsystem und liebevoll geschriebene Charaktere aus. Ursprünglich 2004 in Japan für den PC erschienen, gilt das Spiel heute als einer der Meilensteine des modernen JRPG-Genres.

In First Chapter übernehmt ihr die Rolle von Estelle Bright und ihrem Adoptivbruder Joshua, die als sogenannte Bracer, eine Art Abenteurer mit offizieller Lizenz, das Königreich Liberl bereisen, um Missionen zu erfüllen, Rätsel zu lösen und einer größeren Verschwörung auf die Spur zu kommen.

Überblick über die gesamte Trails-Reihe

Die The Legend of Heroes: Trails-Reihe, im Original als Kiseki-Serie bekannt, ist eine der umfangreichsten und narrativ tiefsten Rollenspielreihen überhaupt. Entwickelt vom japanischen Studio Falcom, bekannt durch Serien wie Ys oder Zwei!!, setzt Trails auf ein gemeinsames, zusammenhängendes Universum, in dem alle Spiele chronologisch aufeinander aufbauen. Die Reihe ist in mehrere Handlungsstränge unterteilt, die jeweils in einem anderen Land innerhalb der Fantasy-Welt Zemuria spielen. Dazu gehören:

Trails in the Sky (Liberl-Handlungsbogen)

Trails from Zero / Trails to Azure (Crossbell-Handlungsbogen)

Trails of Cold Steel I–IV (Erebonia-Handlungsbogen)

Trails into Reverie / Kuro no Kiseki (spätere Entwicklungen)

Trails through Daybreak I & II (Calvard-Arc, Beginn einer neuen Ära und des östlichen Handlungsstrangs)

Was die Trails-Reihe besonders macht, ist der Fokus auf eine über Jahre aufgebaute Welt mit politischen Konflikten, sich entwickelnden Charakteren und wiederkehrenden Figuren, die über mehrere Spiele hinweg begleitet werden.

Warum Trails in the Sky der ideale Einstieg ist

Trails in the Sky: First Chapter ist der erste Teil der gesamten Trails-Saga und damit der perfekte Startpunkt für Neueinsteiger. Spielende erleben hier den Anfang eines weit verzweigten Erzählstrangs und lernen viele der Grundlagen kennen, die für spätere Teile essenziell sind, sowohl in Bezug auf Story als auch Gameplay.

Die Serie ist dafür bekannt, kein typisches „Monster-der-Woche“-JRPG zu sein. Stattdessen erleben Spielende eine kontinuierlich erzählte Geschichte, in der auch scheinbar nebensächliche Ereignisse langfristige Bedeutung haben können. Wer ein tiefes, entschleunigtes und storylastiges Abenteuer sucht, findet mit Trails den perfekten Begleiter.

Neue Charaktere im Fokus

Die aktuelle Ankündigung stellt gleich mehrere neue Gesichter aus dem Gebiet um Bose vor:

Colonel Alan Richard – Ein charismatischer Offizier und Anführer der militärischen Geheimdienstabteilung.

Kanone Amalthea – Richards loyale und hochintelligente Assistentin.

General Morgan – Ein Veteran der königlichen Armee mit einer ausgeprägten Abneigung gegen Bracer.

Mayor Maybelle – Die junge, beliebte Bürgermeisterin von Bose.

Lila – Maybelles scharfsinnige und treue Haushälterin.

Anelace Elfead – Eine fröhliche, aber kampfstarke junge Bracer mit großem Potenzial.

Grant – Ein erfahrener Bracer und Mentor für Anelace, der mit seinem Großschwert an vorderster Front kämpft.

Neue Orte in Liberl

Auch die Spielwelt wird weiter vorgestellt. Zu den neuen Orten gehören:

Handelsstadt Bose – Die zweitgrößte Stadt des Königreichs, bekannt für ihren riesigen Indoor-Markt.

Ravennue Village – Ein idyllisches Dorf mit Obstplantagen, einst bekannt für den Abbau von Septium.

Valleria Shore – Ein beliebtes Ausflugsziel mit atemberaubender Seenlandschaft.

Haken Gate – Ein stark befestigter Grenzposten zwischen Liberl und dem nördlichen Imperium Erebonia.

Diese Orte bieten nicht nur visuelle Abwechslung, sondern sind auch tief mit der Handlung verwoben und oft Dreh- und Angelpunkt für wichtige Ereignisse im Spielverlauf. Zur Einstimmung hat Falcom auch Trailer veröffentlicht, die die Städte Rolent und Bose näher vorstellen und visuell das zeigen, was Fans von einem modernen Remaster erwarten dürfen: überarbeitete Grafik, optimierte Benutzeroberfläche und verbesserte Spielmechanik.

Ein Klassiker kehrt zurück

Mit Trails in the Sky: First Chapter kommt ein echter Kulttitel zurück – vollständig lokalisiert, technisch modernisiert und für neue Plattformen zugänglich gemacht. Wer klassische Rollenspiele mit tiefgründiger Story, taktischem Kampf und starkem Charakterfokus liebt, sollte den 19. September 2025 vormerken.