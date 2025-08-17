The Riftbreaker erhält ein neues Update 2.0 mit großen Verbesserungen

Das polnische Entwicklerstudio EXOR Studios wird am 25. August 2025 das Update 2.0 für The Riftbreaker veröffentlichen. Das kostenlose Update bringt große Neuerungen, die das Spielerlebnis des Base-Building-Survival-Spiels mit Action-RPG-Elementen verbessern werden.

Vier-Spieler-Koop-Modus als Herzstück

Die wichtigste Neuerung des Updates ist der Online-Koop-Modus für bis zu vier Spieler, der die gesamte Kampagne und alle Survival-Modi abdeckt. Spieler können sich die Aufgaben des Basenbaus, der Erkundung und des Kampfes gegen die außerirdischen Kreaturen teilen. Die Entwickler haben das Gameplay speziell für den Mehrspielermodus angepasst – größere Angriffswellen und härtere Herausforderungen erwarten die Teams, während Friendly Fire deaktiviert wurde.

Die Entwicklung des Koop-Modus war ein vierjähriges Mammutprojekt, das eine komplette Überarbeitung der Spiel-Engine erforderte. „Es gibt kaum einen Teil des Spielcodes, der von diesem Update unberührt geblieben ist“, erklären die Entwickler. Das Ergebnis dieser intensiven Arbeit: Die Absturzrate konnte von 8% auf nur noch 0,67% reduziert werden.

Erweiterte Endgame-Kampagne mit Megastrukturen

Das zweite große Feature sind die Megastrukturen – massive Bauprojekte, die nach der Hauptkampagne freigeschaltet werden. Diese spezialisierten Gebäude stellen extreme Anforderungen an Ressourcenmanagement und Logistik, bieten aber im Gegenzug mächtige passive Boni. Die neuen Story-Komponenten sind vollständig vertont und fügen neue Dialoge zwischen Ashley und Mr. Riggs hinzu.

Omega-Strain: Neue Bedrohungen auf Galatea 37

Mit den Omega-Strain-Kreaturen führt das Update eine neue Stufe von Gegnern ein. Diese wesentlich stärkeren, schnelleren und visuell überarbeiteten Varianten der bekannten Aliens verfügen über elementare Formen mit besonderen Fähigkeiten. Die Künstler von EXOR Studios konnten ihrer Kreativität freien Lauf lassen und schufen imposante neue Modelle, die zwei- bis dreimal so groß sind wie ihre regulären Gegenstücke.

Gameplay-Verbesserungen

Das komplett überarbeitete Loot-System macht das Crafting nicht mehr zur einzigen Quelle für neue Ausrüstung. Waffen, Mech-Upgrades und andere nützliche Gegenstände können nun von besiegten Feinden, aus Biocaches und Bio-Anomalien erbeutet werden. Diese Fundstücke können sogar mächtiger sein als selbst gefertigte Ausrüstung und das aktuelle Forschungslevel übertreffen.

Der Randomisierte Missions-Generator eröffnet nach Abschluss der Biom-Storylines zusätzliche Erkundungsmöglichkeiten. Spieler können neue Außenposten errichten, Bio-Anomalien jagen oder ressourcenreiche Gebiete erschließen. Die maximale Anzahl der Außenposten wurde von 12 auf 15 erhöht.

Technische Verbesserungen und Quality-of-Life-Features

Das Update bringt erhebliche Performance-Verbesserungen mit sich, besonders in Endgame-Szenarien mit riesigen Basen und massiven Feindeswellen. Die komplette Engine-Überarbeitung ermöglicht deutlich flüssigeres Gameplay auch bei den anspruchsvollsten Situationen.

Zu den Quality-of-Life-Verbesserungen gehören eine Massendemontage-Funktion für Mods, Waffen und Upgrades, eine Suchleiste für den Forschungsbaum und eine überarbeitete Minimap für bessere Lesbarkeit. Auch die visuellen Effekte wurden optimiert, um sowohl die Bildqualität als auch die Performance zu verbessern.

EXOR Studios, ein unabhängiges polnisches Entwicklerstudio aus Szczecin, begann als Modding-Gruppe und entwickelte bereits Titel wie „Zombie Driver“ und „X-Morph: Defense“. Das Update wird am 25. August 2025 um 19:00 Uhr MESZ (10:00 PST, 13:00 EST) für PC veröffentlicht. Wer bereits jetzt reinschauen möchte, kann die Open Beta spielen.