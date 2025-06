The Riftbreaker: Koop-Kampagne startet in die Open Beta

Entwickler zeigen neue Features im Trailer

Nach langer Wartezeit ist es endlich so weit: The Riftbreaker erhält einen Koop-Modus – und der ist ab sofort in der Open Beta spielbar! Im Rahmen des großen 2.0-Updates erfüllt das Entwicklerteam zwei der meistgewünschten Community-Features: Online-Koop für bis zu vier Spieler sowie eine erweiterte Story-Kampagne.

Open Beta gestartet – das steckt drin

Alle Steam-Besitzer des Spiels können direkt loslegen und sowohl den Survival-Modus als auch die komplette Kampagne im Koop erleben. Wer lieber alleine unterwegs ist, darf sich trotzdem über zahlreiche Verbesserungen freuen – darunter ein komplett überarbeitetes Endgame, Performance-Optimierungen und viele Quality-of-Life-Änderungen.

„Nach vielen Jahren Entwicklung sind wir stolz, endlich den Startschuss für die Open Beta von The Riftbreaker 2.0 zu geben“, schreiben die Entwickler. „Euer Support über die letzten vier Jahre hat das alles möglich gemacht.“

Trailer zeigt die Highlights

Im offiziellen Developer Overview Trailer geben die Macher einen ersten Einblick in die zahlreichen Neuerungen. Besonders der Koop-Modus dürfte für frischen Wind sorgen – inklusive überarbeiteter Gameplay-Systeme und einer neuen Dynamik im Basenbau.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Noch mehr Infos im Dev-Blog

Wer tiefer ins Update einsteigen will, findet im Entwicklerblog weitere Details zur technischen Umsetzung, Balancing-Anpassungen und kommenden Features.

Tipp: Um an der Open Beta teilzunehmen, müsst ihr in eurer Steam-Bibliothek bei The Riftbreaker unter Eigenschaften → Betas den Beta-Zweig auswählen.