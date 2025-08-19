Tales of Xillia Remastered erscheint im Oktober, ohne Xillia 2

Bandai Namco hat offiziell bestätigt, dass Tales of Xillia Remastered am 31. Oktober 2025 erscheint. Damit bekommt ein weiterer Klassiker aus der beliebten JRPG-Reihe nach über einem Jahrzehnt endlich eine Neuauflage.

Das Remaster bringt zahlreiche Verbesserungen mit sich:

60 FPS bei 4K-Auflösung auf PS5

Qualitätsverbesserungen wie Zielmarkierungen und ein Encounter-Toggle, mit dem sich Zufallskämpfe ein- oder ausschalten lassen

Sämtliche kosmetische DLCs des Originalspiels sind direkt enthalten

Kein Tales of Xillia 2 im Paket

Wie bereits im Vorfeld vermutet, wird das direkte Sequel Tales of Xillia 2 nicht Teil der Neuauflage sein. Gerade weil beide Spiele inhaltlich eng miteinander verknüpft sind, hätten viele Fans auf eine Duology-Collection gehofft. Bandai Namco hat sich jedoch dagegen entschieden.

Ein Klassiker verlässt die PS3

Ursprünglich erschien Tales of Xillia 2011 in Japan und 2013 im Westen exklusiv für die PlayStation 3. Damit war der Titel bisher an Sonys alte Konsole gebunden – nun können endlich auch neue Spieler und Veteranen den JRPG-Klassiker in modernisierter Form erleben. Für Veteranen der Reihe dürfte das Remaster vor allem ein nostalgisches Wiedersehen sein, das mit technischen Verbesserungen und Komfortfunktionen überzeugt. Neue Spieler hingegen bekommen die perfekte Gelegenheit, in eines der beliebtesten Tales-of-Abenteuer einzusteigen, ohne sich mit den technischen Einschränkungen der alten PS3 auseinandersetzen zu müssen. Zwar bleibt der Wermutstropfen, dass die direkte Fortsetzung fehlt, doch selbst als eigenständiges Erlebnis gilt Tales of Xillia nach wie vor als Highlight der Serie.