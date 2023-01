Tales of Symphonia Remastered – Neuer Trailer erschienen

Entwickler und Publisher Bandai Namco veröffentlicht einen neuen Trailer zu Tales of Symphonia Remastered. Das Video gewährt Einblicke in verschiedene Gameplay-Features. Das Spiel erscheint am 17. Februar 2023 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch und ist mit PlayStation 5 und Xbox Series X|S kompatibel.

Über Tales of Symphonia Remastered:

Das Action-RPG und einer der beliebtesten und meist gefeierten Titel aus der Serie, kehrt als vollständiges HD-Remaster zurück. Die Geschichte spielt in Sylvarant, einer Welt, die nach der Ausbeutung ihres Manas durch eine finstere Gruppe am Rande der Auslöschung steht. Dabei dachte man, der Held Mithos hätte die Gruppe vor 4.000 Jahren versiegelt.

Colette, die Auserwählte, erhält ein Orakel von der himmlischen Organisation Cruxis und macht sich zusammen mit ihrem Kindheitsfreund Lloyd auf eine Reise der Weltenerneuerung. Das mitreißende und tiefgründige Abenteuer erzählt die Geschichte zahlreicher Figuren voller Persönlichkeit und Charme.

Im Spiel erkunden die Spieler*innen eine riesige, zerfallende Welt, um Sylvarant zu regenerieren und gleichzeitig Tethe’alla zu retten. Dabei setzen sie mächtige Techniken und gemeinsame Angriffe mit ihrem Team ein, um gefährliche Feinde zu besiegen. Neben den in der Welt zu findenden Waffen und Ausrüstungsgegenständen kann sich die Gruppe auch das Crafting-System zunutze machen, um sich zu regenerieren und das Abenteuer zu meistern, das ihre Stärke und Freundschaft auf die Probe stellt.

Spieler*innen kämpfen für Freiheit und eine bessere Welt in Tales of Symphonia Remastered, der neu aufgelegten Version des bekannten Tales of-Titels.

Weitere Informationen zu diesem und allen anderen Titeln von Bandai Namco Europe findet ihr auf der offiziellen Website. Hier seht ihr den neuen Trailer zum Spiel:

