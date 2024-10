Die angekündigten Änderungen von Star Citizen auf der CitizenCon 2954 sind wahrhaft aufregend. Crafting, Basebuilding, Space Stations – all diese neuen Systeme werden das Spiel grundlegend verändern und unsere Vorstellung von Piraterie und PvP neu definieren. Es ist ein Blick in die Kristallkugel, der zeigt, wie tiefgreifend und facettenreich Star Citizen in Zukunft werden könnte. Dieser Artikel ist eine Mischung aus Fakten und spekulativen Träumereien – ein Versuch, die möglichen Auswirkungen dieser Neuerungen zu verstehen und unsere Rolle als Piratenorganisation DOLUS darin zu finden.

Star Citizen entwickelt sich zu einem Spiel, in dem strategisches Denken, Ressourcenmanagement und Diplomatie genauso wichtig sein werden wie der Kampf selbst. Lasst uns gemeinsam einen Blick darauf werfen, was die kommenden Änderungen für uns Piraten und die gesamte Spielerschaft bedeuten könnten.

Materialqualität – Der Schlüssel zu mächtigen Ausrüstungen

Auf der CitizenCon 2954 zeigte CIG die zukünftigen Pläne für die Implementierung von Materialqualitätsstufen im Star Citizen-Universum. Dabei sollen Rohstoffe wie Eisen nicht mehr nur in Masse, sondern in Qualitätsstufen von 0 bis 1000 gesammelt werden können. Die Qualität des Endprodukts ist dabei direkt von der Qualität des verwendeten Rohmaterials abhängig. Das bedeutet, dass aus Eisenerz mit einer Qualität von 300 nur ein Endprodukt Eisen oder eine Legierung Stahl mit derselben Qualität hergestellt werden kann. Es wird jedoch vermutet, dass es Mittel und Wege geben könnte, um die Qualität des Materials während des Raffinierungsprozesses zu verbessern. Dies würde jedoch mit Materialverlusten einhergehen – zum Beispiel, um viel Eisen niedriger Qualität in eine kleinere Menge hochqualitativen Eisens umzuwandeln.

Da alle Items, inklusive Schiffe, zukünftig in Star Citizen gecraftet werden können, hat die Materialqualität enorme Auswirkungen auf das Endprodukt. Eine Waffe, die aus hochwertigen Materialien besteht, wird schneller feuern oder weniger Rückstoß haben. Ein Quantum Drive höchster Qualität wird schneller spoolen.

Individuelle Anpassungen durch Materialwahl

In der Präsentation wurde ein Beispiel gezeigt, bei dem eine Volt-Pistole gecraftet wurde. Die Auswahl der Materialien für die einzelnen Komponenten der Pistole beeinflusste deren Eigenschaften. Aluminium für den Rahmen der Pistole führte zu einer höheren Integrität der Waffe, während Kupfer für die Verkabelung und Hadanit für den Kondensator verwendet wurden. Dieses System könnte es Spielern ermöglichen, Waffen und Items herzustellen, die genau auf ihren Spielstil abgestimmt sind.

Crafting als Beruf – Fortschritt und Spezialisierung

Crafting wird als echter Beruf etabliert. Spieler können im Laufe der Zeit besser im Craften werden, indem sie neue Blaupausen erlernen und diese verbessern. Diese Blaupausen sind notwendig, um Gegenstände herzustellen, und können auf verschiedene Weise erworben werden: durch Käufe, Belohnungen für Missionen oder durch das Auffinden von Loot. Besonders interessant ist, dass Spieler Blaupausen durch Forschung aufwerten können, was den Zugang zu höherwertigen Versionen eines Items ermöglicht. Forschung ist zeitintensiv und benötigt spezielle Anforderungen – etwa die Herstellung bestimmter Mengen eines Items oder das Sammeln von Ressourcen. Dies macht Crafting zu einer langfristigen Investition und bietet viel Potenzial für Spezialisierungen.

Die Jagd nach seltenen Ressourcen – Ein entscheidender Anreiz

Die Jagd nach seltenen Rohstoffen wird ebenfalls zentraler Bestandteil des Spiels werden. Da die höchsten Qualitätsstufen der Materialien vermutlich extrem selten sein werden, könnte deren Gewinnung und Verwendung zu einem wertvollen Ziel für Spieler werden. Unterschiedliche Mining-Arten werden an Bedeutung gewinnen – Aluminium und Kupfer werden beispielsweise mit einer Prospector oder Mole abgebaut, während Hadanit und Jadanite durch Handmining oder ROC-Einsätze gefördert werden. Die Qualität der Materialien wird dann durch den gesamten Veredelungsprozess weitergegeben und beeinflusst die Qualität des Endprodukts. Es gibt auch die Möglichkeit, Veredelungsprozesse durch den Einsatz von Katalysatoren zu beschleunigen, wodurch sich die Effizienz der Materialgewinnung steigern lässt.

Gecraftete Gegenstände sollen auch wieder auseinandergebaut werden können, vermutlich mit einem Verlust an Material. Dies macht Salvaging zu einem spannenderen Gameplay-Loop, da es nicht mehr nur um Schiffshüllen oder Waffen geht, sondern auch um die Jagd nach hochwertigen Komponenten. So werden Salvager gezielt nach Gegenständen höchster Qualität suchen, um wertvolle Teile aus Schiffen zu bergen. Dies könnte auch die Jagd nach verlassenen Schiffen intensiver und lukrativer gestalten.

Mehr Tiefe durch Qualitätsstufen und Spezialisierung

Die Einführung der Qualitätsstufen und die Möglichkeit zur Spezialisierung bringen eine deutliche Tiefe ins Spiel. Da es kein festes Ende gibt und Spieler kontinuierlich daran arbeiten können, ihre Ausrüstung zu verbessern, wird es viele neue Anreize geben, sich verschiedenen Gameplay-Loops zu widmen. Handel, Mining, Crafting und Salvaging könnten stark an Bedeutung gewinnen, wodurch sich die Dynamik des Spiels grundlegend ändert. Für uns Piraten bedeutet dies, dass es nicht mehr nur um schnelles Geld geht – die Suche nach hochwertigen Materialien und Komponenten wird in Zukunft ebenso wichtig sein.

Exploration und Research – Die verborgenen Schätze finden

Auch Exploration wird ein bedeutender Teil der Zukunft von Star Citizen sein. Da es bereits möglich ist, Bookmarks zu setzen, könnte ein wichtiger Aspekt der Exploration darin bestehen, gute Abbaupunkte zu finden und diese Informationen weiterzuverkaufen. Eine Odyssey, die beispielsweise zwei Spots mit hochwertigen unterirdischen Materialien entdeckt, könnte diese Information für teures Geld an größere Organisationen verkaufen. Aber warum nicht auch uns Piraten gegen eine entsprechende Beteiligung einweihen, damit wir wissen, wo demnächst wertvolle Transporte unterwegs sein könnten?

Exploration wird somit nicht nur für die Entdeckung außergewöhnlicher Sehenswürdigkeiten wichtig, sondern auch für das gezielte Management von Ressourcen und das gezielte Eingreifen in die Aktivitäten anderer Spieler. Das Wissen darüber, wo hochwertige Ressourcen zu finden sind, wird zu einem wichtigen Machtfaktor – und für uns Piraten bietet sich hier eine hervorragende Gelegenheit, frühzeitig Informationen zu sichern, um gezielt zuzuschlagen.

Die Bedeutung der Systeme: Pyro, Stanton, Nyx, Terra und Caldra

Die Qualitätsstufen der Materialien werden in den verschiedenen Systemen unterschiedlich verteilt sein. In den sicheren Systemen wie Stanton, Terra und Caldra werden Spieler vermutlich alle Materialien finden können, jedoch in geringerer Qualität. Für die besten Ressourcen muss man in unsichere Systeme wie Pyro oder Nyx vorstoßen. Pyro ist ein gesetzloses Gebiet, das von Outlaws beherrscht wird, während Nyx logistische Herausforderungen mit sich bringt – nur erreichbar über Pyro oder Castra und mit regelmäßigen Überfällen der Vanduul.

Pyro wird dabei zur Schlüsselregion. Alle, die die besten Materialien wollen, müssen durch dieses System. Das sorgt für Bewegung, Handel, Eskorten und natürlich auch für Piraterie. Spieler, die sich dem Risiko nicht aussetzen wollen, können sicher in Stanton und Terra spielen, doch die großen Gewinne wird es nur in den gefährlichen Systemen geben.

Crafting als Gamechanger – Vom Verlust und Gewinn im Spiel

Crafting wird das Spiel fundamental verändern. Spieler werden irgendwann hauptsächlich mit selbst gecrafteten Ausrüstungsgegenständen unterwegs sein, da diese erhebliche Vorteile gegenüber Standard-Items bieten. Eine gecraftete Anvil Hornet – F7A MK-II mit Tier-5-Komponenten könnte beispielsweise den Unterschied ausmachen – und wenn man diese verliert, ist das ein echter Rückschlag.

Das führt dazu, dass der Verlust von Schiffen und Ausrüstung schmerzhaft wird, was wiederum alle Spieler dazu zwingt, vorsichtiger zu agieren. Auch für uns Piraten bedeutet das: Jede Aktion muss wohlüberlegt sein, denn ein zu hohes Risiko kann bedeuten, dass wir mehr verlieren, als wir gewinnen. Gleichzeitig eröffnet Crafting uns Möglichkeiten, hochwertige Ausrüstung zu rauben und diese für uns selbst zu nutzen oder gewinnbringend weiterzuverkaufen.

Die Möglichkeit, spezialisierte Blaupausen zu erforschen und höherwertige Gegenstände herzustellen, wird für die Piraterie neue Anreize schaffen. Hochwertige Ausrüstung wird selten und wertvoll sein – und der Besitz solcher hochwertiger Gegenstände könnte uns einen strategischen Vorteil verschaffen, auch wenn wir selbst keine Blaupausen haben werden, da Basebuilding für uns zu aufwändig und riskant wäre. Das bedeutet, dass wir gezielt Konvois oder Lager überfallen könnten, um nicht nur Materialien, sondern auch hochwertige Gegenstände zu erbeuten.

Für PvP-Spieler wird es entscheidend sein, enge Beziehungen zu Herstellern zu pflegen, um auf dem Schlachtfeld wettbewerbsfähig zu bleiben. Gleichzeitig sind Organisationen und Händler auf eine gute Zusammenarbeit mit PvP-Spielern angewiesen, um exklusiv an hochwertige Ressourcen zu gelangen, ohne diese zu überhöhten Preisen auf dem Markt kaufen zu müssen.

Basebuilding – Die verborgene Gefahr für alle, die sich niederlassen

Basebuilding wird für uns Piraten eine ganz neue Dimension der Strategie eröffnen. Basen dienen als Produktionsstätten, Rückzugsorte und Lager für wertvolle Beute. In sicheren Systemen wird Basebuilding vermutlich weniger riskant sein, aber auch weniger profitabel. In Pyro oder Nyx hingegen könnte eine Basis sowohl ein Segen als auch ein Risiko sein – sie kann Ressourcen produzieren und absichern, muss aber gleichzeitig vor rivalisierenden Gruppen geschützt werden.

Eine Basis zu errichten bedeutet, sich sichtbar zu machen. Energiegeneratoren und Forschungsstationen werden Signaturen abgeben, die kilometerweit sichtbar sind, was Angriffe anlocken könnte. Besonders bei Forschungsprojekten, die mehrere Tage dauern können, muss eine Basis kontinuierlich mit Energie versorgt werden. Für uns Piraten bedeutet das, dass solche Basen potenziell interessante Ziele sind, da sie dauerhaft sichtbar bleiben und über wertvolle Materialien verfügen könnten. Bases in gefährlichen Gebieten müssen daher gut geschützt und klug betrieben werden – möglichst nur dann, wenn man auch da ist, um sie zu verteidigen.

Handelswege – Blutbahnen des Universums

Die Bedeutung von Handelswegen wird durch die Änderungen massiv zunehmen. Handelsrouten, die wertvolle oder seltene Materialien transportieren, werden zu attraktiven Zielen für Piraten. Gleichzeitig wird es auch mehr Spieler geben, die sich als Eskorten spezialisieren, um diese Routen zu schützen. Das bedeutet intensivere PvP-Gefechte und eine neue Bedeutung für taktische Überfälle.

Wir Piraten werden gezielt Informationen über die Handelsrouten sammeln müssen, um zuzuschlagen, wenn die Gelegenheit am günstigsten ist. Es wird nicht immer um den direkten Kampf gehen – oft wird es wichtiger sein, strategisch klug vorzugehen und die richtigen Momente abzupassen.

Die Haupthandelswege werden zu heiß umkämpften Gebieten, die Organisationen dazu motivieren könnten, diese selbst unter ihre Kontrolle zu bringen. Eine Allianz, die den Weg von Terra nach Nyx beherrscht, verfügt über ein mächtiges Werkzeug zur Einflussnahme. Wer Pyro kontrolliert, beherrscht den gesamten Shard und kann die Preise diktieren.

Space Stations – Zentren des Handels und der Macht

Player Space Stations werden die ultimativen Dreh- und Angelpunkte für alle Spieleraktivitäten sein – Handel, Reparatur, soziale Interaktionen und natürlich auch illegale Geschäfte. Für uns Piraten sind sie interessante Ziele, nicht nur, um gestohlene Waren auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen, sondern auch als mögliche Verstecke.

Der Bau einer Raumstation erfordert enorme Ressourcen und Schutzmaßnahmen. Das bietet uns viele Möglichkeiten: Handelsrouten abfangen, Allianzen mit anderen Organisationen eingehen, die nicht wollen, dass eine bestimmte Station gebaut wird, oder sogar Schutzdienste gegen Bezahlung anbieten. Hier wird Diplomatie genauso wichtig sein wie die Stärke der eigenen Flotte.

Fazit: Die Zukunft von Piraterie und PvP

Die angekündigten Änderungen in Star Citizen zeigen eines ganz deutlich: CIG hat Piraterie und PvP fest im Blick. Die Platzierung von Pyro als zentrales System für hochwertige Ressourcen zeigt, dass sie verstanden haben, wie eine gute Sandbox funktioniert. Pyro wird das Zentrum der Action – und jeder, der das Beste vom Besten will, muss durch dieses Gebiet.

Für uns Piraten bedeutet das: Das Spiel wird größer, komplexer und voller Möglichkeiten, ungeahnte Ausmaße zu erreichen. Jeder Patch bringt uns mehr Gelegenheiten für Raubzüge, für Diplomatie, für Kooperation und Konfrontation. Star Citizen wird immer mehr zu dem Spiel, in dem der kluge Einsatz von Ressourcen und das geschickte Spiel gegen andere Spieler den Unterschied zwischen Erfolg und Niederlage ausmachen – und genau darauf freue ich mich.