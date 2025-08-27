Silent Hill 2-Filmadaption „Return to Silent Hill“ erhält ersten Trailer

Die Rückkehr nach Silent Hill rückt näher: Mit einem ersten Teaser-Trailer hat Regisseur Christophe Gans die kommende Filmadaption „Return to Silent Hill“ vorgestellt. Der Film, der auf dem ikonischen Videospiel Silent Hill 2 basiert, startet im Januar 2026 in den Kinos.

Erster Blick auf James Sunderland und Pyramid Head

Der rund 40 Sekunden lange Trailer gibt zwar nur wenig preis, vermittelt aber sofort die beklemmende Atmosphäre der Vorlage. Im Mittelpunkt steht James Sunderland, gespielt von Jeremy Irvine, der sich auf die Suche nach seiner verstorbenen Frau begibt. Fans dürfen sich außerdem über einen ersten kurzen Auftritt von Pyramid Head freuen – einem der bekanntesten Monster der Serie.

Regie von Christophe Gans

Hinter der Kamera steht erneut Christophe Gans. Der bereits den ersten Silent-Hill-Film aus dem Jahr 2006 inszenierte. Mit „Return to Silent Hill“ möchte er eine getreue Adaption des Spiels erschaffen, die die düstere Stimmung und psychologische Tiefe des Originals einfängt. Gans selbst betonte. „Return to Silent Hill ist eine Adaption, die aus tiefem Respekt für ein wahres Meisterwerk geschaffen wurde – Konamis ikonisches Silent Hill 2. Ich hoffe, die Fans werden das Erlebnis genießen und in jeder Hinsicht erfüllt sein.“

Eine filmische Hommage an einen Klassiker

Während Videospielverfilmungen oft kritisch betrachtet werden, weckt die Rückkehr von Gans und der klare Fokus auf eine werkgetreue Umsetzung große Hoffnungen bei Fans. Besonders, da Silent Hill 2 seit jeher als einer der besten und emotional tiefsten Teile der Reihe gilt.

„Return to Silent Hill“ erscheint im Januar 2026 weltweit in den Kinos.