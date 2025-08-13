Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced jetzt erhältlich

Ninja Theory kündigte kürzlich an, dass Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X und S, Xbox und PC (Steam) erhältlich ist. Zum ersten Mal haben damit auch PlayStation-Spieler die Chance, in das nächste Kapitel von Senuas Reise einzutauchen.

Hellblade II Enhanced auch für PlayStation 5

PlayStation 5-Spieler haben zwei verschiedene Editionen zur Auswahl:

Standard Edition erhältlich für 49,99 Euro. Enthält die Standard-Edition von Senua ’s Saga: Hellblade II sowie alle Verbesserungen und neuen Features des Enhanced-Updates.

erhältlich für 49,99 Euro. Enthält die Standard-Edition von ’s Saga: II sowie alle Verbesserungen und neuen Features des Enhanced-Updates. Deluxe Edition erhältlich für 69,99 Euro. Enthält zusätzlich zu den Inhalten der Standard Edition eine für PlayStation 5 optimierte Version von Hellblade : Senua ’s Sacrifice sowie den Original-Soundtrack. Der ideale Einstieg in Senuas Reise.

Neben der Veröffentlichung des Spiels für PlayStation 5 dürfen sich Gamer auf ein weiteres Highlight freuen: Das Enhanced-Update wird ab sofort allen Spielern kostenlos auf Xbox Series X und S, Xbox PC und Steam zur Verfügung stehen. Zu den Funktionen und Verbesserungen des Enhanced-Updates gehören:

Performance-Modus

Während die ursprüngliche Version auf 30 FPS ausgelegt war, geht das Enhanced-Update noch einen Schritt weiter: Der neue Performance-Modus zielt auf 60 FPS. Auf dem PC bietet das Spiel die Einstellung „Sehr hoch“, um die Bildqualität je nach Hardware weiter zu optimieren.

die ursprüngliche Version auf 30 FPS ausgelegt war, geht das Enhanced-Update noch einen Schritt weiter: Der neue Performance-Modus zielt auf 60 FPS. Auf dem PC bietet das Spiel die Einstellung „Sehr hoch“, um die Bildqualität je nach Hardware weiter zu optimieren. Dunkle Fäulnis-Modus

Die Dunkle Fäulnis aus Hellblade : Senua ’s Sacrifice kehrt zurück und konfrontiert Senua in diesem optionalen Modus mit einer zusätzlichen Herausforderung. Die Dunkle Fäulnis wächst mit jedem Fehlversuch. Erreicht sie Senuas Kopf, scheitert ihre Mission und der Fortschritt geht verloren.

Dunkle Fäulnis aus : ’s kehrt zurück und konfrontiert in diesem optionalen Modus mit einer zusätzlichen Herausforderung. Die Dunkle Fäulnis wächst mit jedem Fehlversuch. Erreicht sie Kopf, scheitert ihre Mission und der Fortschritt geht verloren. Verbesserter Fotomodus

Das Enhanced-Update enthält Verbesserungen und Erweiterungen des Fotomodus, einschließlich eines neuen Tabs für filmreife Videoaufnahmen.

Enhanced-Update enthält Verbesserungen und Erweiterungen des Fotomodus, einschließlich eines neuen Tabs für filmreife Videoaufnahmen. Kommentare der Entwickler

Für alle, die sich für die handwerklichen und kreativen Entscheidungen hinter dem zweiten Teil interessieren, enthält das Enhanced-Update mehr als vier Stunden Audiokommentare von verschiedenen Entwicklern, die an der Entstehung des Spiels beteiligt waren.

Hellblade x Passarella Capsule Collection

Nach der gemeinsamen Arbeit an einem Film-Soundtrack vor einigen Jahren hat Ninja Theory erneut mit der multidisziplinären Modemarke zusammengearbeitet. Dieses Mal zur Entwicklung einer exklusiven Kollektion zur Feier der Enhanced Version. Die Kollektion umfasst vier T-Shirts, zwei Langarm-T-Shirts, vier Jacken, vier Sweatshirts und ein Kurzarm-Shirt. Jedes Stück wurde in England aus hochwertigen japanischen und englischen Stoffen gefertigt. Die Designs fangen die eindringliche Schönheit von des Spieles ein, eingefangen durch die düster-romantische Perspektive von Passarella Death Squad.

> Weitere Artikel zum Spiel.

Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced Trailer.