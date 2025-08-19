Phantom Blade Zero begeistert mit DLSS 4, RTX und brachialem Gameplay

Das kommende Action-Epos Phantom Blade Zero hat mit einem neuen Trailer einmal mehr für Aufsehen gesorgt. Präsentiert wurde das Video von Nvidia, das gleichzeitig bestätigte, dass der Titel auf PC DLSS 4 und RTX unterstützen wird. Zwar lief die gezeigte Demo auf High-End-Hardware, dennoch konnte man bereits DualSense-Einblendungen sehen. Ein Hinweis auf die parallele PS5-Version, die schon in früherem Material gezeigt wurde.

Aauch auf Konsole ein Hingucker

Und egal ob PC oder Konsole: Das Spiel sieht schlicht atemberaubend aus. Im Fokus steht das spektakuläre Kampfsystem, das eine enorme Vielfalt an Waffen und Techniken bietet. Besonders eindrucksvoll wirkt eine Szene, in der der Protagonist mithilfe eines dämonischen Wesens feindlichen Kugelhagel abwehrt – ein visuelles Highlight, das die Mischung aus klassischem Martial-Arts-Kino und düsterem Fantasy-Setting perfekt einfängt.

Entwickler S-GAME hat sich für Phantom Blade Zero einiges vorgenommen: Rasantes Schwertkampf-Gameplay mit präziser Steuerung, packende Bosskämpfe und eine dichte Atmosphäre, die ihresgleichen sucht. Der Titel wird international bereits als potenzieller Blockbuster gehandelt, auch wenn ein genaues Release-Datum bislang noch aussteht. Laut Studio soll dieses jedoch noch im Laufe des Jahres bekannt gegeben werden. Egal ob auf PS5 oder PC, eines ist sicher: Phantom Blade Zero gehört zu den meistbeachteten Action-Spielen der kommenden Zeit und dürfte Fans von Titeln wie Sekiro oder Nioh begeistern.