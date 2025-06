Phantom Blade Zero ist kein Soulslike – Studio S-GAME klärt auf

Der chinesische Entwickler S-GAME betont erneut deutlich: Phantom Blade Zero, das viel beachtete Action-Spiel für PlayStation 5 und PC, ist kein Soulslike. Trotz zahlreicher Vergleiche mit Spielen wie Dark Souls oder Sekiro, möchte das Studio klarstellen, dass ihr kommender Titel eigene Wege geht, sowohl spielerisch als auch ästhetisch.

Zwischen Martial-Arts-Film und Wuxia-Abenteuer

In einem aktuellen Social-Media-Beitrag hat CEO Soulframe Liang erneut Stellung bezogen zu den anhaltenden Genre-Zuordnungen rund um Phantom Blade Zero. Zu Beginn der Marketing-Kampagne hielten viele das Spiel aufgrund seiner Levelstruktur, Checkpoints und geheimen Wege für ein typisches Soulslike. Später, mit der Vorstellung des rasanten Kampfsystems, wurde es mit klassischen Hack-and-Slash-Titeln wie Devil May Cry verglichen.

Doch laut Liang passe Phantom Blade Zero in keine dieser Kategorien. Vielmehr habe das Team beim Entwicklungsprozess einen ganz eigenen Stil entdeckt, inspiriert von chinesischer Kultur und Martial-Arts-Kino. Der CEO beschreibt das Spiel als Mischung aus verschiedenen Elementen, die sich eher mit Wuxia-Filmen vergleichen lässt als mit westlichen Action-Genres. „Wenige würden Martial-Arts-Filme einfach nur als ‚Actionfilme‘ bezeichnen. Wir nennen sie Kung-Fu-Filme oder Wuxia-Filme – und vielleicht können wir ein neues Genre erschaffen: Wuxia-Actionspiele“, so Liang.

Drei Schwierigkeitsgrade – für Einsteiger bis Veteranen

Neben der Genre-Frage geht Liang auch auf den vielfach geäußerten Wunsch nach verschiedenen Schwierigkeitsstufen ein. Der jüngste Demo-Build enthält nun drei Modi:

Gamechanger – die ausgewogene Standard-Erfahrung

Wayfarer – ein vereinfachter Modus für Story-Fokus und Einsteiger

Hellwalker – ein besonders harter Schwierigkeitsgrad, der nur im New Game+ freigeschaltet wird

Diese Entscheidung dürfte sowohl Hardcore-Gamer als auch Gelegenheitsspieler zufriedenstellen, ein weiterer Beleg dafür, dass Phantom Blade Zero seinen ganz eigenen Weg geht und sich nicht auf ein bestimmtes Publikum festlegen möchte.

Veröffentlichung und Ausblick

Ein genaues Releasedatum für Phantom Blade Zero steht noch aus, doch laut Entwickler soll dieses bis Ende 2025 bekanntgegeben werden. Angesichts der bisherigen Einblicke, darunter Bosskämpfe, die nur Nebeninhalte darstellen, und einer Rückbesinnung auf die kreative Vielfalt der PS1- und PS2-Ära, gilt das Spiel bereits jetzt als eines der vielversprechendsten Actionspiele in Entwicklung.