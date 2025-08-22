My Hero Academia: All’s Justice: Neuer Trailer zeigt umfangreiches Kampfsystem

Publisher Bandai Namco und Entwickler Byking haben einen neuen Trailer zu ihrem kommenden Fighting-Action-Spiel My Hero Academia: All’s Justice veröffentlicht. Das Video gibt einen detaillierten Einblick in das Battle-System und die taktischen Möglichkeiten des Spiels.

Kampfmechanik im Fokus

In 3-gegen-3-Kämpfen müssen Spieler alle Mitglieder des gegnerischen Teams besiegen. Das Tag-Team-System erlaubt es, zwischen Charakteren zu wechseln, um Kombos zu verlängern, feindliche Angriffe zu kontern oder Verteidigung in Offensivaktionen umzuwandeln. Das Kampfsystem basiert auf vier Grundaktionen. Target Combo, Counter Attack, Guard und Unblockable Attack, ergänzt durch taktische Optionen wie Evade und Counter Crash. Ein Highlight ist der Plus Ultra Gauge, der, wenn er gefüllt ist, den Plus Ultra Combo freischaltet – einen mächtigen Finisher, bei dem alle drei Kämpfer ihre Quirks kombinieren, um massiven Schaden zu verursachen. Außerdem gibt es den Zustand Rising!, der Angriffskraft, Geschwindigkeit und Erholung verbessert und automatisch aktiviert wird, wenn nur noch ein Charakter im Kampf verbleibt.

Charaktere und Features

Fans können aus einer umfangreichen Auswahl beliebter Charaktere aus allen Epochen der Serie wählen, inklusive der Final War Arc-Versionen. Spieler übernehmen unter anderem Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, All Might, Tomura Shigaraki, Himiko Toga und viele weitere. Jeder Charakter verfügt über neue Movesets und visuelle Anpassungen, die an ihre ikonischen Auftritte angelehnt sind. Weitere Details zum Spiel, zusätzliche Features und exklusive Charaktere will Bandai Namco in den kommenden Monaten enthüllen.