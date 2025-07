My Hero Academia: All’s Justice: Dekus großes Finale kommt bald!

Bandai Namco und Entwicklerstudio Byking haben mit My Hero Academia: All’s Justice angekündigt. Ein neues Actionspiel zur beliebten Anime- und Manga-Reihe. Das Spiel basiert auf dem finalen Handlungsbogen der Serie und verspricht epische 3-gegen-3-Kämpfe. Mit bekannten Helden und Schurken und actionreichem, schickem Gameplay.

Finale Staffel als Vorlage für neue Story-Kampagne

My Hero Academia: All’s Justice orientiert sich inhaltlich an der letzten Staffel des Anime, die im Oktober 2025 ausgestrahlt wird. Die Geschichte dreht sich um den finalen Krieg zwischen Helden und Bösewichten und den alles entscheidenden Kampf zwischen Deku (Izuku Midoriya) und dem übermächtigen All For One. Spieler erleben die Geschichte aus einer neuen Perspektive und folgen dabei nicht nur Deku, sondern auch anderen Mitgliedern von Klasse 1-A sowie diversen Antagonisten.

Taktik trifft Action: Neues Kampfsystem mit Quirks und Teamdynamik

Die Gefechte in All’s Justice laufen in dynamischen 3-gegen-3-Arenen ab. Dabei könnt ihr zwischen den Charakteren eures Teams während des Kampfes nahtlos wechseln, um Komboangriffe zu koordinieren. Jeder Charakter nutzt seine individuellen Quirks – die übernatürlichen Kräfte, für die die Serie bekannt ist. Laut Producer Aoba Miyazaki wurde das Kampfsystem so gestaltet, dass es sowohl Einsteigern als auch Veteranen Spaß macht. Das neue „Rising“-System erlaubt es, die volle Kraft eines Charakters freizusetzen und ihm damit einen spürbaren Schub im Gefecht zu geben.

Veröffentlichung im Umfeld der finalen Anime-Staffel

Ein genaues Release-Datum steht derzeit noch aus. Angesichts der Anime-Veröffentlichung im Oktober 2025 ist jedoch mit einem Launch rund um diesen Zeitraum zu rechnen – spätestens bis Weihnachten 2025.

My Hero Academia: All’s Justice erscheint bald für alle gängigen Plattformen.