Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Multiplayer-Modus „Fox Hunt“ erst im Herbst 2025

Der Launch von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater steht unmittelbar bevor, doch wer sich auf das neu angekündigte Multiplayer-Erlebnis „Fox Hunt“ gefreut hat, muss sich noch ein wenig gedulden. Wie Konami nun über den offiziellen Metal Gear X-Account bekannt gegeben hat, wird der Mehrspielermodus nicht zum Release des Hauptspiels verfügbar sein, sondern erst im Herbst 2025 erscheinen.

Fox Hunt: Verstecken mit taktischem Anspruch

„Fox Hunt“ wird als Online-Modus mit einem Fokus auf Tarnung, Überleben und taktisches Versteckspiel beschrieben. Ganz im Stil der ikonischen Metal Gear-Reihe. Entwickelt wird der Modus unter der Leitung von Yu Sahara, einem Veteranen der Serie, der bereits an Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots und The Phantom Pain mitgewirkt hat. Laut Konami soll „Fox Hunt“ ein spannendes Versteckspiel bieten. Es interpretiert dabei die zentralen Elemente der Metal Gear-Formel, etwa Camouflage, Geduld und taktische Planung, in einem kompetitiven Multiplayer-Format neu.

Hauptspiel erscheint wie geplant im August

Trotz der Verzögerung des Multiplayer-Modus bleibt der Veröffentlichungstermin des Hauptspiels unverändert. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erscheint weltweit am 28. August 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Das Remake des Klassikers aus der PS2-Ära nutzt moderne Grafiktechnologie und bringt das legendäre Stealth-Erlebnis rund um Naked Snake in einer komplett neuen visuellen Qualität zurück.

Zwar ist es schade, dass „Fox Hunt“ nicht direkt zum Launch bereitsteht, doch die zusätzliche Entwicklungszeit dürfte der Qualität zugutekommen. Gerade in einer Serie wie Metal Gear, in der Präzision, Atmosphäre und Spieltiefe stets im Mittelpunkt stehen, ist ein durchdachter Online-Modus wichtiger als ein vorschneller Release. Fans dürfen sich somit zunächst auf das Einzelspieler-Erlebnis konzentrieren. Und später im Jahr mit „Fox Hunt“ in die kompetitive Welt des taktischen Versteckspiels eintauchen. Wir sind in jedem Fall gespannt auf den Titel.