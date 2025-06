Erste Bosskämpfe in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater gezeigt

Konami hat im Rahmen der aktuellen State of Play einen brandneuen Trailer zum kommenden Metal Gear Solid Delta: Snake Eater veröffentlicht und dieser hat es in sich: Der Fokus liegt klar auf den ikonischen Bosskämpfen des Originals, darunter The Fear, The End, The Pain, Volgin und natürlich The Boss selbst.

Bosskämpfe in neuer Pracht – mit einem Augenzwinkern

Die Neuauflage des PlayStation-2-Klassikers präsentiert die epischen Duelle mit neuer Grafikpracht und realistischer Soundkulisse. Besonders Fans der alten Schule dürfen sich freuen: Selbst der berüchtigte Ape Escape-Modus kommt in überarbeiteter Form zurück, ein liebevoll-verrückter Bonus aus der PS2-Ära.

Kommt Metal Gear Online zurück?

Für Aufsehen sorgt vor allem das Ende des Trailers: Hier sieht man Snake in klassischer Stealth-Manier schleichen, als plötzlich ein anderer Charakter – offenbar gesteuert von einem echten Spieler – vorbeiläuft. Diese Szene deutet stark auf die Rückkehr eines Metal Gear Online-Modus hin. Konami selbst hat dazu noch kein offizielles Statement abgegeben, aber die Hinweise sprechen für sich.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Lange müssen Fans nicht mehr warten: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erscheint am 28. August 2025 für PlayStation 5. Entwickelt wird das Remake gemeinsam von Konami und dem Studio Virtuos. Die Neuauflage bleibt der DNA des Originals treu, setzt jedoch auf modernisierte Steuerung, Next-Gen-Grafik und neue Komfortfunktionen.