Lost Soul Aside: Neuer Trailer zeigt beeindruckendes Waffenarsenal des Action-RPGs

Das ambitionierte Action-RPG Lost Soul Aside vom chinesischen Entwicklerstudio Ultizero Games rückt mit großen Schritten näher. Noch im August erscheint der Titel für PlayStation 5 und PC. Nun stimmt ein brandneuer Trailer auf das zentrale Gameplay-Element ein. Die vielfältige Waffenmechanik, mit der Spielerinnen und Spieler spektakuläre Kämpfe austragen können.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Im Fokus des neuen Trailers stehen die zahlreichen Waffen, die Hauptfigur Kazer im Kampf gegen seine Gegner einsetzen kann. Das Kampfsystem verspricht eine dynamische Mischung aus schnellen Kombo-Angriffen, taktischem Ausweichen und gezielten Kontern. Dabei können verschiedene Waffentypen nahtlos miteinander kombiniert werden. Um kreative und effektive Angriffsketten zu erzeugen. Die Entwickler beschreiben das System als „einfach zu erlernen, aber schwierig zu meistern“, was besonders für Fans von Actionspielen mit Tiefgang interessant sein dürfte.

Character-Action im neuen Gewand

Visuell erinnert Lost Soul Aside stark an moderne Klassiker wie Devil May Cry und Final Fantasy XV. Diese Inspiration ist vor allem in der Kameraarbeit, der Charakteranimation und den dramatisch inszenierten Kämpfen spürbar. Die Umgebungen präsentieren sich atmosphärisch und detailreich, während die Kämpfe mit flüssigen Bewegungen und imposanten Spezialeffekten glänzen. Der neue Trailer liefert bereits einen vielversprechenden Ausblick auf das, was Spieler im fertigen Spiel erwartet: adrenalingeladene Kämpfe, packende Action und jede Menge Stil.

Neben den Kämpfen wird auch eine emotionale Story im Zentrum stehen, die Kazers Reise durch eine geheimnisvolle und gefährliche Welt begleitet. Die genaue Handlung bleibt bisher zwar größtenteils unter Verschluss, doch bereits jetzt deutet vieles darauf hin, dass Lost Soul Aside mehr als nur ein optisch beeindruckendes Actionspiel sein möchte. Mit einer Mischung aus tiefgründigem Weltbau, ausgefeilter Technik und packender Action könnte hier ein echter Geheimtipp des Jahres auf Spielerinnen und Spieler warten.