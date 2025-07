Lost Soul Aside: Stylisch, aber zu teuer? Preisgestaltung sorgt für Kritik

Das stylische Action-RPG Lost Soul Aside steht kurz vor dem Release am 29. August 2025 für PlayStation 5 und PC, doch schon jetzt sorgt der Preis des Spiels für Diskussionen. Obwohl Entwickler Yang Bing das Projekt als „AA“-Titel einordnet, wird es von Sony zu einem Vollpreis von 59,99 € / $59.99 angeboten, Yang Bing, für viele ein potenzieller Stolperstein.

Stylisches Gameplay trifft auf fragwürdigen Feinschliff

Lost Soul Aside wurde ursprünglich als Solo-Projekt gestartet und hat sich über die Jahre zu einem ambitionierten Charakter-Action-Spiel im Stil von Devil May Cry oder Final Fantasy XV entwickelt. Der Look ist imposant, das Gameplay rasant, doch laut ersten Spielberichten fehlt es dem Titel an Feinschliff. Der Content Creator Lunatic Ignus, der eine rund zweistündige Demo im Vorfeld der ChinaJoy 2025 testen konnte, spricht von: „günstig wirkenden Animationen“, „ungelenkem Kampffeedback“„einem Spiel, das sich nicht wirklich behaupten kann.“

Er lobt jedoch auch das ambitionierte Leveldesign mit mehreren Bosskämpfen sowie ein überraschend umfangreiches Hub-Gebiet mit Shops und NPCs, das an Final Fantasy VII Remake erinnert. Obwohl Lost Soul Aside kein AAA-Budget oder große Entwicklerressourcen hatte, verlangt Sony den vollen Launchpreis, der sonst großen Blockbustern vorbehalten ist. Diese Entscheidung stößt nicht nur in Asien auf Skepsis. Gerade in Zeiten, in denen Spieler auf jeden Cent achten und Indie-Produktionen meist günstiger angeboten werden, scheint die Preisgestaltung für viele nicht gerechtfertigt. „Die meisten von uns glauben nicht, dass das Spiel mit diesem Preis erfolgreich sein wird“, so Lunatic Ignus. „Die chinesischen Spieler sind zwar interessiert – aber zurückhaltend.“

Hoffnung dank Vision und Atmosphäre?

Trotz der Bedenken überzeugt Lost Soul Aside mit seinem unverwechselbaren Stil, blitzschnellen Kämpfen und einer fantasievollen Welt. Der Entwickler hatte seit Jahren eine klare Vision, und Fans des Genres hoffen, dass das fertige Spiel zumindest inhaltlich überzeugen kann, auch wenn es technisch nicht ganz auf AAA-Niveau ist. Wie das Spiel letztlich bei Spielern ankommt, zeigt sich am 29. August 2025, wenn Lost Soul Aside endlich erscheint. Bis dahin bleibt der Preis ein Thema – und möglicherweise das größte Hindernis für den Erfolg des ambitionierten Projekts.