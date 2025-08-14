Jurassic Park: Survival – Ein Blick hinter die Kulissen des Dino-Horrors

Das kommende Action-Adventure Jurassic Park: Survival meldet sich nach längerer Funkstille zurück. Entwickler Saber Interactive hat ein neues Behind-the-Scenes-Video veröffentlicht. Dieses gibt Fans einen tiefen Einblick in die Entstehung der detailgetreuen Spielwelt. Inklusive ikonischer Szenen und Requisiten aus dem ersten Film von 1993.

Zurück in den Jurassic Park auf Isla Nublar

Das Spiel versetzt Spieler in die Rolle von Dr. Maya Joshi und erzählt eine völlig neue Geschichte, die einen Tag nach den Ereignissen des Originals spielt. Schauplatz ist eine vollständig realisierte Version von Isla Nublar, auf der Spieler legendäre Orte wie das Küchen-Set mit den lauernden Raptoren oder die monumentalen Parktore mit dem brüllenden T. Rex besuchen können.

Liebe zum 90er-Jahre-Detail

Das Video zeigt, mit welcher Hingabe das Team den Look der 90er einfängt, von originalgetreuen Jeeps und Nachtsichtgeräten bis zu zeittypischer Kleidung wie Jeans und Outdoor-Jacken. Saber Interactive verspricht „das immersive Erlebnis, von dem Jurassic-Park-Fans seit Jahrzehnten träumen“. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht. Sicher ist jedoch, Jurassic Park: Survival erscheint für aktuelle Konsolen und PC. Bis dahin dürfen Fans sich auf weitere Einblicke in die Entwicklung freuen. Und vielleicht bald den ersten echten Gameplay-Trailer. Während des kommenden Gamescom könnten wir da mit Glück ka vielleicht schon etwas mehr wissen.