Helldivers 2: Warbond Dust Devils & Mission Into The Unjust angekündigt

Arrowhead Game Studios hat frische Inhalte für Helldivers 2 enthüllt, die Fans ab Anfang September in völlig neue Gefilde führen. Neben dem Premium Warbond „Dust Devils“, das neue Waffen, Rüstungen und kosmetische Items enthält, erwartet Spieler auch die brandneue Mission „Into The Unjust“, die sie auf die gefährlichen Hive Worlds verschlägt.

Nebel, Schrecken und neue Gegner auf den Hive Worlds

Die Mission „Into The Unjust“ startet am 2. September und entführt Spieler auf von dichtem Gloom-Nebel umhüllte Hive Worlds. Hier erwarten sie klaustrophobische Kämpfe in verschlungenen Höhlensystemen, wo Unterstützung durch den Super Destroyer entfällt. Stattdessen müssen Squads allein gegen gefährliche neue Unterarten der Terminids antreten. Neben klassischen Gegnern wie Warriors, Bile Spewers und Chargers lauern auch mutierte Variationen: Der Dragonroach etwa spuckt ätzende Galle von oben herab – und laut Arrowhead warten noch weit furchteinflößendere Kreaturen tief in den Höhlen.

Neues Arsenal für tapfere Helldiver

Um diesen Herausforderungen gewachsen zu sein, bringt das Update eine ganze Reihe neuer Waffen und Stratagems mit:

AR-2 Coyote Sturmgewehr mit Brandmunition

G-7 Pineapple Cluster-Granate für Flächenexplosionen

S-11 Speargun mit Gasgeschossen für schweren Flächenschaden

EAT-700 Expendable Napalm Rakete mit Streubombenladung

MS-11 Solo Silo Rakete, eine „ultra-starke“ Langstreckenwaffe

Damit können Squads ihre Strategien deutlich flexibler gestalten und neue Taktiken im Untergrund entwickeln. Das Dust Devils Premium Warbond, das am 4. September erscheint, bringt zusätzlich zwei neue Rüstungssets (DS-42 Federation’s Blade und DS-191 Scorpion), verschiedene neue Capes, das Desert Stormer Passive (Resistenzen gegen Feuer, Gas, Säure und Arkan-Energie sowie erhöhte Wurfweite), den Burier of Heads-Spielertitel, das Raider’s Cheer-Emote und das Rattlesnake-Muster für Fahrzeuge und Hellpods.

Xbox-Launch mit besonderem Crossover

Parallel zum Update feiert Helldivers 2 seinen Launch auf Xbox Series X|S. Zum Start gibt es ein besonderes Highlight: das Halo: ODST Crossover Legendary Warbond, das für zusätzlichen Sci-Fi-Flair sorgt. Mit „Into The Unjust“ und dem Dust Devils Warbond macht Arrowhead Game Studios klar, dass Helldivers 2 auch langfristig mit neuen Inhalten und Herausforderungen versorgt wird. Der düstere Abstecher auf die Hive Worlds verspricht packende Koop-Momente und mit dem erweiterten Arsenal haben Spieler mehr Möglichkeiten denn je, die Menschheit im Kampf gegen die Terminids zu verteidigen.