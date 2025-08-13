Helldivers 2: Trailer deutet Halo 3: ODST-Crossover an

Arrowhead Studios hat mit einem neuen Trailer für Helldivers 2 offenbar eine besondere Kooperation angedeutet: Inhalte aus Halo 3: ODST könnten schon bald den Weg ins Spiel finden und das plattformübergreifend.

Im Video Bring the Boom, das sowohl auf den offiziellen PlayStation- als auch Xbox-Kanälen hochgeladen wurde, ist am Ende eine nächtliche Stadt zu sehen, in der eine Kapsel landet, stark erinnernd an die ikonischen ODST-Droppods aus Halo 3: ODST. Dazu erklingt unverkennbar das bekannte Theme des Xbox-360-Klassikers. Helldivers 2 hat in der Vergangenheit bereits Crossover-Events umgesetzt, wie etwa mit der Killzone-Reihe, bei denen Fans passende Ausrüstung freischalten konnten. Sollte sich das Gerücht bestätigen, könnten Spieler:innen bald in ikonischer ODST-Ausrüstung in die Kämpfe ziehen.

Bald also ODST-Helldivers?

Halo 3: ODST erschien ursprünglich 2009 als Spin-off zu Halo 3 und bot eine frei erkundbare Version der Stadt New Mombasa bei Nacht. Das Setting des Trailers erinnert stark an diese Atmosphäre, was die Tease-Theorie nur weiter befeuert. Mit dem bevorstehenden Release von Helldivers 2 auf Xbox Series X|S zum Monatsende wäre ein solches Crossover ein starkes Signal an beide Communities und vielleicht nur der Anfang weiterer plattformübergreifender Überraschungen.