Heart Eyes – Der Pärchen-Killer: Im Heimkino wird es bald blutig & romantisch

Romantik? Ja. Horror? Auch. Valentinstag? Niemals wieder wie vorher. „Heart Eyes – Der Pärchen-Killer“ ist der schräge Genre-Mix, von dem ihr nicht wusstet, dass ihr ihn braucht und ab 18. August als Download sowie ab 1. September als Video on Demand verfügbar. Also ran an die Couch, aber vielleicht besser allein?

Valentinstag war noch nie so tödlich

Jedes Jahr am 14. Februar schlägt er zu: Der sogenannte Heart Eyes Killer hat es auf verliebte Paare abgesehen und zwar mit tödlicher Präzision. Doch dieses Mal läuft etwas schief: Der Killer verwechselt zwei übermüdete Kollegen, Ally und Jay, mit einem Liebespaar. Was folgt, ist ein blutiges Katz-und-Maus-Spiel mit jeder Menge Missverständnissen, schwarzem Humor und einem ganz eigenen Blick auf Romantik. Wer braucht schon Rosen, wenn er stattdessen durch verlassene Büroflure hetzen kann?

Liebeskomödie trifft Slasher, mit überraschend viel Herz

Heart Eyes – Der Pärchen-Killer ist mehr als nur ein Horrorthriller: Der Film kombiniert die Spannung klassischer Slasher mit cleverem Timing und einem Augenzwinkern. Zwischen Flucht, Kampf und (unfreiwilliger) Zweisamkeit blitzt immer wieder der Charme eines ungleichen Duos auf, das plötzlich aufeinander angewiesen ist und das in der romantischsten (und tödlichsten) Nacht des Jahres.

Perfekt für den Spätsommer mit Gänsehautgarantie

Ob ihr Horror-Fans seid, Rom-Com-Gegner oder einfach Lust auf etwas richtig Abgefahrenes habt, „Heart Eyes“ trifft garantiert mitten ins Herz. Und ja, das kann man in diesem Fall ruhig wörtlich nehmen. Ab 18. August digital verfügbar, ab 1. September auf allen gängigen VoD-Plattformen. Und denkt dran: Überstunden können tödlich sein. Valentinstage auch.