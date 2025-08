Gewinnspiel: Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

Gemeinsam mit Nintendo verlosen wir ein Exemplar von Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition sowie einem richtig starken Merch-Paket!

#Werbung – Dieser Preis wurden uns freundlicherweise von „Nintendo„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Mit der Neuauflage des WiiU-Games brachte Nintendo nicht nur eines der besten Spiele für die Wii-U zurück auf die Switch, sondern beschenkte die Fans auch noch mit jeder Menge Neuerungen und Verbesserungen. Nicht umsonst gab es dafür den Game2gether-Gold Award im Test.

Neben verbesserter Bildqualität und stabilerer Performance kommt die Definitive Edition mit allen DLCs sowie einer neuen Post‑Game‑Story (Epilog) daher. Darüber hinaus gibt es neue Companion‑Charaktere, Skells und Soundtrack-Remixe, neben einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität bei Erkundungen und Kämpfen.

Egal, ob Ihr bereit die WiiU-Version gespielt habt, oder komplett neu im Xenoblade-Universum seid, Xenoblade Chronicles X Definitive Edition gehört in Eure Switch-Sammlung und ist auch auf der Switch2 ein echtes Erlebnis!

Komplettiert wird das Gewinnpaket mit ein paar stylischen Merchandising-Objekten.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 15.08.2025 um 23:59 Uhr