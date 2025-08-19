[Gewinnspiel] Game2Gether verlost Fanpaket zum Heimkinostart von MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING

Ab dem 18. August startet Mission: Impossible – The Final Reckoning im Heimkino durch! Hierzu verlosen wir insgesamt 3 Fanpakete! Darin enthalten auch ein Code für die digitale Version des Films auf iTunes.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr das Gewinnspielformular weiter unten ausfüllen. Wir wünschen viel Glück beim Gewinnspiel und gute Unterhaltung mit Mission:19 Impossible – The Final Reckoning!

Unser Leben ist die Summe unserer Entscheidungen. Tom Cruise ist Ethan Hunt in MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING und kämpft mit seinem Team aus alten Vertrauten und neuen Rekrut:innen, um die Welt vor ihrer Vernichtung zu bewahren. Freuen Sie sich auf ein überwältigendes Actionspektakel – auf der UHD sogar in berauschendem Dolby Atmos Sound auf Deutsch – das Sie in Ihren Sitz fesseln und so schnell nicht mehr loslassen wird!

Gewinn

Verlost werden insgesamt 3 Fanpakete mit je folgenden Inhalten:

1x iTunes Code für den digitalen Kauf von MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING

1x Jutebeutel

1x Laptoptasche

1x Cap

1 von 3

Gewinnspielformular



Fanpakete zum Heimkinostart von MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING





Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 31.08.2025, 10:00 Uhr