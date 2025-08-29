Gehört Pragmata zu Mega Man?

Die Fan-Theorien, dass Capcoms kommender Titel Pragmata eigentlich ein verstecktes Mega Man-Spiel sei, haben sich offiziell zerschlagen.

Woher kam das Gerücht um Pragmata?

Seit der ersten Ankündigung von Pragmata haben Fans in Trailern und Gameplay-Material nach Hinweisen gesucht. Besonders auffällig:

Die blaue Farbgebung des Robotermädchens

Handlungselemente wie eine von Maschinen übernommene Mondbasis

Diese Parallelen ließen einige Spieler glauben, dass es sich um einen clever getarnten Eintrag im Mega Man-Universum handeln könnte.

Capcom stellt klar

In einem Interview mit VGC machte Produzent Naoto Oyama jedoch deutlich, wenn auch lachend:„Es ist kein Mega Man-Spiel. Es ist ein komplett neues Projekt von Capcom.“ Oyama freut sich zwar über die Leidenschaft der Mega Man-Community – schließlich war er auch Produzent der Mega Man Battle Network Legacy Collection –, betont aber, dass es keinerlei Verbindung zwischen den beiden IPs gibt.

Pragmata erscheint 2026. Erste Preview-Versionen, zuletzt auf der Gamescom, wurden von Kritikern positiv aufgenommen.