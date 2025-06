PRAGMATA: Hacking-und Shooter-Gameplay in Aktion

Capcom hat im Rahmen des aktuellen Capcom Spotlight frisches Gameplay und viele neue Informationen zum Sci-Fi-Adventure PRAGMATA veröffentlicht. Der Titel, der 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheint, entführt Spielende auf eine bedrohliche Mondstation und setzt dabei auf eine ungewöhnliche Mischung aus Shooter, Hacking und Erkundung.

Zwischen Isolation, KI und einer geheimnisvollen Rettung

PRAGMATA spielt in einer nahen Zukunft, in der das neu entdeckte Material Lunafilament durch den Rohstoff Lunam-Erz fast alles reproduzieren kann. Als plötzlich der Kontakt zur entsprechenden Mondforschungsstation abbricht, wird Hugh Williams als Teil eines Teams dorthin entsendet.

Doch bei einem plötzlichen Mondbeben wird Hugh von seiner Crew getrennt und schwer verletzt, bis ihn eine geheimnisvolle Androidin rettet, die wie ein kleines Mädchen aussieht. Er nennt sie Diana. Gemeinsam kämpfen sie sich durch von Sicherheitsdrohnen überrannte Gänge und suchen nach einem Weg zurück zur Erde.

Hacking trifft auf Shooter-Action

Das Herzstück des Kampfsystems ist Dianas Hacking-Fähigkeit: Während Hugh Gegner mit seiner Ausrüstung aufs Korn nimmt, kann Diana sich per Panel-Schnittstelle in feindliche Systeme hacken, etwa um deren Panzerung zu deaktivieren oder Schwachstellen offenzulegen. Der Clou: Spielende müssen in Echtzeit durch das Hacking-Interface navigieren, um die Gegner taktisch zu entwaffnen.

Doch auch außerhalb der Kämpfe ist Teamarbeit gefragt: Diana manipuliert verschlossene Türen und Systeme, während Hugh mit seinen Anzugdüsen größere Distanzen überwindet oder Hindernisse überquert. Viele Rätsel lassen sich nur in Kombination beider Fähigkeiten lösen.

Jetzt auf der offiziellen Website: Hacking-Minigame

Capcom hat zeitgleich die offizielle PRAGMATA-Website freigeschaltet. Dort finden interessierte Spielende neben neuen Screenshots und Infos auch ein Hacking-Minispiel, mit dem man bereits vor Release ein Gefühl für die zentrale Gameplay-Mechanik bekommt. Der nächste große Auftritt von PRAGMATA folgt bei der Gamescom 2025, wo das Spiel erstmals öffentlich spielbar sein wird.