G2G – 15 Jahre Gewinnspiel – Fractal Design

Heute gibt es wieder einen Preis von einem unserer Langzeitpartner. Zusammen mit Fractal Design verlosen wir das neue Scape Gaming Headset. Das Scape Gaming Headset hatten wir vor kurzer Zeit auch schon einer Review unterzogen. Und nein keine Sorgen liebe Leute da draußen, ihr bekommt natürlich ein nagelneues Exemplar.

#Werbung – Dieser Preis wurden uns freundlicherweise von „Fractal Design“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Scape ist ein Gaming-Headset, das ein reichhaltiges, immersives und intuitives Wireless-Audio-Erlebnis mit hervorragender Sprachkommunikation bietet und sich dank des eleganten Designs gleichermaßen in Gaming- und Office-Umgebungen einfügt.

Bauart Kopfhörer (Over-Ear)

Bauform Kopfbügel

Prinzip geschlossen

Mikrofon Mikrofonarm (abnehmbar, links)

Anschluss USB-C, USB-A (Adapter)

Wireless Bluetooth 5.3, LC3/​LE Audio, LC3plus, Funk digital

Kabel einseitig, abnehmbar

Steuerung Lautstärkeregler, Mute-Taste (Mic Flip)

Betriebsdauer 24h (mit RGB), 40h (ohne RGB)

Akku USB-C Ladeanschluss, Ladestation, Schnellladefunktion (15min für 4h Betriebsdauer)

Frequenzbereich 20Hz-20kHz (Lautsprecher), 50Hz-16kHz (Mikrofon)

Treiber 40mm

Zertifiziert für Nintendo Switch, PS4, PS5

Geräteeigenschaften RGB-Beleuchtung

Farbe schwarz

Gewicht 338g

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 07.09.2025 an allen Gewinnspielen unseres

15. Geburtstages teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 07.09.2025 um 23:59 Uhr