Elegoo startet millionenschweren Fonds zur Förderung von 3D-Designern

Elegoo, eine der am schnellsten wachsenden Marken im globalen Bereich der intelligenten Fertigung, kündigt heute die Einrichtung eines 1-Million-Dollar-Fonds an, um kreative Köpfe für herausragende Original-Designs auf der Plattform Nexprint zu belohnen. Der Fonds wird über ein Jahr hinweg ausgeschüttet und richtet sich an Designer, die ihre eigenen 3D-Modelle auf Nexprint hochladen. Zusätzlich gibt es ein Alliance Reward-Programm für alle, die weitere Kreative zur Teilnahme bewegen.

Jeden Monat fließt ein fester Betrag in einen Prämientopf:

5 US-Dollar pro genehmigtem Upload (ohne Exklusivitätsbindung)

+5 US-Dollar Bonus für besonders hochwertige Designs, die zusätzlich prominent auf Nexprint präsentiert werden

für besonders hochwertige Designs, die zusätzlich prominent auf Nexprint präsentiert werden Keine Limitierung der monatlichen Einreichungen pro Designer

Langfristige Kooperationen möglich für besonders erfolgreiche Kreative

Im Rahmen des Alliance Reward-Programms erhalten Einladende gestaffelte Bonuszahlungen von bis zu 100 US-Dollar pro Monat. Die Vergabe erfolgt nach dem Prinzip First Come, First Served. Die erste Phase läuft vom 9. bis 31. August 2025. Ab September wird das Monatsbudget jeweils am 1. Tag erneuert, der aktuelle Restbetrag ist jederzeit live auf Nexprint.com abrufbar.

„Mit diesem Fonds unterstreichen wir unser Engagement für ein erstklassiges Nutzererlebnis und eine umfangreiche Bibliothek frei zugänglicher 3D-Modelle,“ erklärt Chris Hong, CEO von Elegoo. „Originalität hat in unserer Branche einen unschätzbaren Wert – Nexprint ist die ideale Bühne, um kreative Ideen zu präsentieren. Hier wird sich jede Designarbeit auszahlen.“

Nexprint, gestartet am 4. August 2025, ist eine Open-Source-Community, die Maker weltweit miteinander verbindet und das einfache Teilen sowie Herunterladen von 3D-Modellen ermöglicht.