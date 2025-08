Die komplette Gothic-Trilogie erscheint 2026

Die legendäre Rollenspielreihe Gothic kommt zurück und das erstmals auf Konsolen. Wie Publisher THQ Nordic offiziell angekündigt hat, erscheinen die drei Klassiker Gothic 1, 2 und 3 im Jahr 2026 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Damit ist es zum ersten Mal überhaupt möglich, die ursprüngliche Trilogie außerhalb des PCs zu erleben.

Die überarbeiteten Fassungen bieten neben vollständigem Gamepad-Support auch aktualisierte Steuerungssysteme, die das Spielerlebnis auf Konsolen erheblich verbessern sollen. Die Spiele erscheinen einzeln sowie in einem Bundle, das alle drei Teile umfasst – ideal für Neueinsteiger und Fans der ersten Stunde. „Ob ihr das Minental erneut besucht oder Myrtana zum ersten Mal betretet, es ist der perfekte Moment, um die Welt von Gothic (neu) zu erleben“, so THQ Nordic in der offiziellen Pressemitteilung. Der Release der Klassiker ist ein perfektes Warm-up für das heiß erwartete Remake von Gothic 1, das ebenfalls 2026 erscheinen soll. Entwickelt wird das Remake von Alkimia Interactive, die sich bereits seit einiger Zeit intensiv mit der Neuinterpretation des Kultspiels beschäftigen.

Retro-Revival auf dem Vormarsch

Mit der Wiederveröffentlichung von Gothic reiht sich die Reihe in eine wachsende Liste von Retro-Rollenspielen ein, die ein modernes Comeback feiern, darunter Klassiker wie Baldur’s Gate oder Star Wars: Knights of the Old Republic. Für Gothic-Fans ist es eine Gelegenheit, die Ursprünge der beliebten Serie auf aktuellem Hardware-Niveau neu zu erleben und das bequem vom Sofa aus.