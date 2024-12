Hier könnt ihr das Gothic Remake vorbestellen

Laut Amazon-Produktseite soll die Neuauflage des ersten Gothic Spieles am 31. Dezember 2024 erscheinen. Bestellt du das Spiel also jetzt vor, kannst du es pünktlich zum Release in den Händen halten und mit einer Rückkehr in die Kolonie starten. Das Spiel ist aktuell für die PlayStation 5, die Xbox Series X sowie PC vorbestellbar.

Was dich in der Neuauflage von Gothic erwartet:

Ich konnte das lang erwartete Gothic Remake endlich anspielen und die erste.n Eindrücke sind großartig. Die Entwickler (Alkima Interactive) Sind selbst große Fans des Originals und das merkt man. Sie sagten jeder, der bei ihnen arbeitet, muss selbst einmal Gothic 1 gespielt, um den Geist des Originals zu kennen.

Nostalgie pur: Eine vertraute Welt in neuem Gewand

Das Remake schafft es mühelos, die Atmosphäre des Originals einzufangen. Die düstere Welt von Khorinis, die vielfältigen Charaktere und die packende Geschichte sind wieder da. Die Entwickler haben großen Wert darauf gelegt, das Gefühl der Freiheit und des Abenteuers zu bewahren, das Gothic so einzigartig gemacht hat. Die neuen Grafiken und Soundeffekte lassen mich noch tiefer in diese faszinierende Welt eintauchen. Bei der Musik bleiben alte Soundtracks erhalten, kommen neue hinzu und werden alte und neue gemischt sagte mir Kai Rosenkranz der Komponist der Musik der originalen Gothic Teile was viele Fans freuen dürfte

Kampfsystem

Das Kampfsystem wird vielleicht für einige Fans auf den ersten Blick ein wenig behäbig wirken, doch die Entwickler erzählten mir im Interview, dass man sich mit der Zeit hochskillen und zum Beispiel mit anderen Charakteren reden muss, um seine Kampftechniken zu verbessern. Zum Beispiel trainiert man mit Kirgo am Anfang, sagt er einem, man solle das Schwert nicht mit zwei, sondern mit einer Hand halten. Dann ist das Kämpfen direkt viel flüssiger und nicht mehr so stümperhaft, wie die Entwickler selbst sagten.

Ein Spagat zwischen Alt und Neu

Das Gothic Remake versucht, den Spagat zwischen Nostalgie und Modernisierung zu meistern. Während die Entwickler viele Elemente des Originals beibehalten haben, gibt es auch zahlreiche Neuerungen an den richtigen Stellen wie zum Beispiel den Nebelturm oder die Minen, die im Original nicht fertiggestellt wurden. Werden hier nun fertiggestellt. Diese führen zu einer spannenden Mischung aus Alt und Neu, die sowohl Fans der ersten Stunde als auch Neulinge ansprechen soll.

Fazit: Ein vielversprechender Anfang

Das Gothic Remake ist ein vielversprechender Anfang. Sie erhalten die Magie des Originals und ob das Remake die hohen Erwartungen der Fans erfüllen kann, wird sich bei Release zeigen, aber es sieht nicht schlecht aus von dem, was ich bisher gesehen habe.