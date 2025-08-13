Das offizielle Anno Kochbuch – Kultgame Rezepte

Seit über 25 Jahren sind Millionen von Gamern begeistert vom Anno-Franchise und demnächst vielleicht auch vom offiziellen Anno Kochbuch. Die Spiele haben die Fans vom Mittelalter über die Renaissance und die industrielle Revolution bis in die ferne Zukunft geführt. Mit dem für November angekündigten und von den Fans heiß erwarteten, neuesten Teil der Reihe. Anno 117: Pax Romana führt die Reise weiter und diesmal ins alte Rom.

Gutes Essen als Inspiration für das Anno Kochbuch

In bewährter Anno-Manier gilt es auch dort Rohstoffe abzubauen, Produktionsketten zu etablieren, Handel zu treiben und dafür zu sorgen, dass es der Bevölkerung an nichts mangelt. Einer der wichtigsten Faktoren für eine florierende und zufriedene Gesellschaft ist gutes Essen, und somit spielen Gasthäuser, Nahrungsmittel und Kulinarik im Spiel eine gewichtige Rolle. Das offizielle Anno Kochbuch bringt dies nun als Rezeptsammlung in die Fan-Küchen.

Das reich bebilderte Buch ist eine wortwörtlich geschmackvolle Hommage an die gesamte Anno-Reihe. Es vereint eine breite Palette von Speisen und Getränken, die direkt aus den Spielen stammen oder sich von den vielfältigen Epochen und Kulturen inspirieren ließen, welche die Fangemeinde erforscht. Von Gerichten aus den Tagen des antiken Roms, über herzhafte Speisen des Spätmittelalters bis hin zu visionären Rezepten der fernen Zukunft. Das Buch bietet Gaumenfreuden, Aromen und Geschichten für jeden Geschmack. Enthalten sind Rezepte für Kochfähigkeiten auf jedem Level, die optisch wie geschmacklich die Vielfalt und den einzigartigen Zauber von Anno widerspiegeln.

SPIEGEL-Bestsellerautor Tom Grimm hat die detaillierten Rezepte erdacht, ausprobiert und zu Papier gebracht. Er ist Gewinner des Gourmand – World Cookbook Award. Durch seine kulinarischen Adaptionen der Anno-Gerichte können die Fans ab 26. August offiziell den Kochlöffel schwingen. Besucher der gamescom 2025 (vom 21. – 24. August in Köln) haben dazu schon früher die Chance, denn dort wird es am Panini Stand in Halle 5.2 (Stand B 012) einen exklusiven Pre-Sale vom offiziellen Anno Kochbuch geben. Natürlich nur, solange der Vorrat reicht!