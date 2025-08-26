CaDA Audi R8 Coupe 1:14 Test/Review

Schon beim Auspacken des Cada Bricks Audi R8 Coupe 1:14 (C57012W) bemerkte ich, dass wir es nicht mit einem gewöhnlichen Bausatz zu tun haben. Auch in kleinerem Maßstab, hier etwa 536 Teile und kompakte Maße von ca. 28 × 13,5 × 9 cm, vermittelt das Set einen bodenständigen, aber hochwertigen Eindruck. Der solide Karton mit klar gestalteter Typografie und Produktabbildung lässt auf eine durchdachte Konstruktion schließen

YouTube-Video vom neuen 1:14-Modell folgt sobald dies bei CaDA auf dem Kanal online ist.

Über CaDA

Die Geschichte von CaDA beginnt 2016 mit der Entwicklung hochwertiger, kompatibler Klemmbaustein-Sets durch den Hersteller Double Eagle. Schon früh setzte man auf detailgetreue Fahrzeugmodelle und innovative Funktionen, die in enger Zusammenarbeit mit bekannten MOC-Designern entstanden. Mit Serien wie den CaDA Master-Sets etablierte sich die Marke schnell bei anspruchsvollen Klemmbaustein-Fans weltweit. In den folgenden Jahren erweiterte CaDA sein Sortiment um ferngesteuerte Modelle, Technic-inspirierte Konstruktionen und lizenzierte Produkte. Heute ist CaDA Teil der Double Eagle Industry (China) und vertreibt seine Modelle in zahlreichen Ländern, wobei der Fokus auf hoher Qualität, kreativen Baukonzepten und stetiger Weiterentwicklung liegt.

Eigenschaft Details Set-Name: Audi R8 Coupe Set-Nummer: C57012W Teileanzahl: 536 Veröffentlichung: ab sofort Altersempfehlung: ab 14 Jahren UVP: ca. 45€ Minifigur: nein Sticker enthalten: Ja, alles was mit Audi zu tun hat Drucke enthalten: nein Anleitung: Gedruckt Bauzeit: Ca. 3–4 Stunden

Verpackung & erster Eindruck

Die Verpackung ist kompakt, wirkt aber dennoch hochwertig, was bei Klemmbaustein-Sets in dieser Größenordnung nicht selbstverständlich ist. Es fehlt vielleicht eine Lizenzplakette wie beim größeren YangWang-U9-Modell, aber das ist bei der niedrigeren Preisklasse auch realistisch. Insgesamt hinterlässt das Set einen soliden ersten Eindruck mit direkter Einladung zum Bauen.

Bauprozess: Spaß ohne Frust

Mit „Low-Difficulty“-Angabe ist klar: dieses Set ist zugänglich. Die Teileanzahl hält sich in Grenzen, die Anleitung dürfte klar und übersichtlich sein, typisch für Einsteiger-Sets. Ein entspannter Bau, bei dem man schnell sichtbare Fortschritte hat und am Ende ein stimmiges Modell in den Händen hält. Das Einlegen der Teile, gerade bei gut strukturierten Bauabschnitten, sorgt für flüssige Abläufe und Freude beim Zusammenstecken.

1 von 4

Im Vergleich zum technisch anspruchsvollen YangWang-U9 mit app-gesteuerten Funktionen wie „Tanzroutinen“ oder „Time-Tunnel“-LEDs bietet der Audi R8 in diesem Maßstab keine beweglichen Funktionen oder Licht-Features. Stattdessen punktet das Set mit schlichter Eleganz und minimalistischem Design, perfekt für Displayfans, die ein stilvolles Standmodell möchten ohne elektronische Extras. Die schlichte Formgebung und der ansprechende Aufbau stehen klar im Fokus, was manchmal genau richtig ist.

Modell vs. Reality, stilvolle Silhouette

Das Audi R8 Coupe besitzt eine unverkennbare Linienführung: sportlich, flach und elegant. Der Maßstab 1:14 trifft hier den Punkt, das fertige Modell wirkt stimmig proportioniert, dynamisch und präsent. Zwar fehlen Detailveredelungen wie Carbon-Look oder aufwendige Prints, aber die klare Karosserieform transportiert das Original glaubwürdig. Für Fans minimalistischer Exponate ist das ein starker Pluspunkt.

1 von 7

Für wen ist dieses Set geeignet?

Einsteiger & Gelegenheitsbauer , die ein attraktives Modell ohne technischen Overkill suchen.

Sammler , die auf solide Display-Modelle mit ikonischem Design Wert legen.

Budgetbewusste Käufer, denn der aktuelle Preis von ca. 45€ bietet ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ideal für alle, die Spaß am unkomplizierten Bauen haben und ein visuell ansprechendes Ergebnis ohne technische Komplexität schätzen.

Pro

kompakter, schneller Bau bei überschaubarer Teilezahl

Fernsteuerung über mitgelieferten Controller

attraktives Design des Audi R8 Coupe im 1:14 Maßstab

gutes Preis-Leistungs-Verhältnis durch aktuellen Rabatt

Contra

keine mechanischen Funktionen oder Licht-Effekte

kein Lizenzplaque oder hochwertige Druckelemente vorhanden, viele Sticker

Fazit

Das Cada Bricks 1:14 Audi R8 Coupe (C57012W) ist mehr als nur ein kleines Automodell. Es ist der Einstieg in eine stilvolle Welt technikfreier Baukunst. Zugänglich, schnell umzusetzen und optisch ansprechend, ideal für Display-Liebhaber oder als kleines Geschenk für Autobegeisterte. Wenn du einen knappen, aber eleganten Bausatz suchst, der ohne technische Finessen überzeugt, solltest du diesem Audi definitiv einen Platz in deiner Sammlung gönnen.

Der Cada Bricks 1:14 Audi R8 Coupe (C57012W) wurde Game2Gether für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.