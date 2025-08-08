CaDA veröffentlicht detailgetreuen Audi R8 im Maßstab 1:14

Für Fans von Technikbausätzen, Sportwagen und hochwertigen Klemmbausteinen gibt es spannende Neuigkeiten. CaDA, bekannt für seine lizenzierten und technisch anspruchsvollen Modellbausets, hat mit dem Audi R8 Coupé im Maßstab 1:14 ein weiteres Highlight veröffentlicht. Das Set trägt die Modellnummer C57012W und ist ab sofort zu einem reduzierten Preis erhältlich. Der Audi R8 zählt zu den bekanntesten Supersportwagen unserer Zeit. Mit dem CaDA-Modell lässt sich der ikonische Wagen jetzt Stück für Stück im Miniaturformat zusammenbauen. Das Set besteht aus 536 Einzelteilen und ist Teil der beliebten CaDA „Bricks – Hypercar“-Serie, die sich an erwachsene Fans von Klemmbausteinen richtet, aber auch für ambitionierte jüngere Bastler geeignet ist.

YouTube-Video vom neuen 1:14-Modell folgt sobald dies bei CaDa auf dem Kanal online ist.

Kompakt, sportlich, realistisch

Der fertige Nachbau des R8 misst 28 cm in der Länge, 13,5 cm in der Breite und 9 cm in der Höhe. Die sportliche Silhouette, die typische Linienführung und die angedeuteten Details machen das Modell zu einem echten Hingucker. Im Regal oder auf dem Schreibtisch. Verpackt ist das Ganze in einer hochwertig gestalteten Box mit den Maßen 42 × 9 × 34 cm, ideal auch als Geschenk. Besonders nutzerfreundlich: Decada Store, offizieller Vertriebspartner, bietet weltweit kostenlosen Versand ab einem Bestellwert von 20 USD und einen kostenlosen Ersatzteil-Service an. Falls beim Aufbau einmal ein Stein fehlen sollte. Die Anleitung ist leicht verständlich aufgebaut und führt schrittweise durch den Bauprozess.

Ein Muss für LEGO-Alternativbauer und Auto-Enthusiasten

Mit dem lizenzierten Audi R8 zeigt CaDA einmal mehr, wie hochwertig und detailverliebt alternative Klemmbausteinmarken arbeiten können. Wer bereits Modelle von CaDA oder ähnlichen Herstellern wie Mould King oder BlueBrixx kennt, wird sich über das durchdachte Design, die präzise Passform und die realitätsnahe Umsetzung freuen. Ob als Vitrinenstück, Bauspaß für zwischendurch oder Geschenk für Auto- und Technikliebhaber. Der CaDA Audi R8 bietet hervorragende Qualität zum fairen Preis. Freut euch bald auch auf weitere News von uns und eine Review zum YangWang U9, welches schon in Arbeit ist.