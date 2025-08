Battlefield 6 erscheint im Oktober – Alle Infos zu Release, Gameplay, Beta & Kampagne

EA hat offiziell den nächsten Blockbuster der beliebten Shooter-Reihe angekündigt: Battlefield 6erscheint am 10. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Neben dem Release-Datum wurden auch erste Gameplay-Trailer gezeigt, ein Einblick in die Story-Kampagne gewährt und Details zur Open Beta im August veröffentlicht.

Mit dem neuen Teil schlägt die Serie ein weiteres Kapitel auf, das nicht nur technisch, sondern auch erzählerisch ambitioniert wirkt. Die Entwickler versprechen ein intensives Spielerlebnis, das klassischen Battlefield-Charme mit modernen Neuerungen verbindet.

Eine Welt am Abgrund: Die Kampagne von Battlefield 6

Die Einzelspielerkampagne entführt die Spieler ins Jahr 2027, eine düstere Zukunft, in der die NATO durch einen verheerenden Anschlag ins Chaos gestürzt wurde. In diesem politischen Vakuum erhebt sich die mächtige private Militärorganisation PAX ARMATA, ausgestattet mit modernster Technologie und wenig Skrupeln. Spieler:innen schlüpfen in die Rolle eines Spezialisten, der versucht, den drohenden globalen Zusammenbruch zu verhindern.

Die Story soll dabei mehr als nur Kulisse sein und greift aktuelle geopolitische Spannungen auf. Wer Battlefield nur mit Mehrspielergefechten verbindet, dürfte hier eine angenehm filmreife Abwechslung erleben.

Neuerungen im Multiplayer: Klassen, Zerstörung & mehr

Im Zentrum von Battlefield 6 steht natürlich der Multiplayer – und hier bringt EA zahlreiche frische Ideen. Der neue „Kinesthetic Combat System“ verspricht ein deutlich dynamischeres Spielgefühl. Bewegungen sollen natürlicher wirken, das Gunplay präziser, mit neuen Optionen wie dem Ziehen verletzter Kameraden oder der Montage von Waffen an Wänden zur besseren Rückstoßkontrolle. Auch das klassische Klassensystem ist zurück: Assault, Recon, Support und Engineer bieten wieder ihre eigenen Gadgets, Waffen und Spezialisierungen. Dazu kommen zahlreiche Modi, darunter bekannte wie Conquest, Breakthrough, Rush und Domination sowie der neue Modus Escalation, in dem Teams um strategisch wichtige Punkte kämpfen. Ebenfalls mit dabei ist eine überarbeitete Version des beliebten Battlefield Portal. Die Community-Werkzeuge sollen noch mächtiger und zugänglicher sein, mit mehr Anpassungsmöglichkeiten und einem erweiterten Map-Pool, der auch nostalgische Schauplätze umfassen könnte.

Open Beta startet im August

Noch vor dem Launch im Oktober können interessierte Spieler:innen Battlefield 6 im Rahmen einer Open Beta testen. Zwei Beta-Wochenenden sind geplant:

9. bis 10. August 2025

14. bis 17. August 2025

EA verspricht einen umfassenden Einblick in das neue Spielgefühl – weitere Details zu den verfügbaren Modi und Karten sollen in den kommenden Tagen folgen.

Langfristiger Support und Roadmap geplant

Battlefield 6 soll laut EA nicht als einmaliges Produkt erscheinen, sondern als Plattform gedacht sein. Bereits zum Launch ist eine umfangreiche Roadmap in Arbeit, die neue Inhalte wie Karten, Modi, Waffen und Balance-Updates beinhaltet. Auch Live-Service-Elemente und regelmäßige Events sind angedacht – ganz im Sinne eines langfristig gepflegten Multiplayer-Erlebnisses.