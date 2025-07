Battlefield 6 soll eine eigene Plattform werden

Im Vorfeld des heutigen Multiplayer-Reveals hat sich EA-CEO Andrew Wilson in einem aktuellen Earnings Call bemerkenswert deutlich zu Battlefield 6 geäußert.Und dabei bestätigt, was viele bereits vermutet haben. Der kommende Shooter wird nicht nur ein Spiel, sondern die Grundlage für ein langfristiges Franchise-Ökosystem.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Battlefield als Plattform statt Produkt

Laut Wilson handelt es sich bei Battlefield 6 nicht um ein einmaliges Produkt, sondern um eine Plattform, auf der EA künftig weiter aufbauen will: „Wir investieren mehr in dieses Battlefield als je zuvor. Das liegt daran, dass es kein einzelnes Produkt ist. Wir bauen Battlefield als Plattform auf.“

Er ergänzt, dass vier Studios an dem Titel arbeiten, ein deutlicher Hinweis darauf, dass EA langfristige Pläne verfolgt und Battlefield zu einem zentralen Service-Game ausbauen möchte. Weitere Details werden heute im Rahmen der großen Enthüllung erwartet. Die große Enthüllung des Multiplayer-Modus steht kurz bevor, inklusive möglicher Bestätigung eines Battle Royale-Modus (Lyndon Beach) sowie Klassikern wie Rush. Ein Open Beta-Test soll ebenfalls stattfinden, vermutlich im Vorfeld des vermuteten Releases im Oktober 2025.

Der Marketing-Startschuss

Die kürzlich veröffentlichte Trailer-Vorschau wurde laut Wilson „sehr positiv aufgenommen“. Der eigentliche Hype-Start beginnt aber erst heute. EA kündigt an, „mit voller Kraft“ hinter Battlefield 6 zu stehen: „Wir sind als gesamtes Unternehmen voll investiert in dieses Projekt.“ Battlefield 6 markiert einen klaren Neustart für die Serie: Mehr Content, breitere Ausrichtung, langfristige Unterstützung und Live-Service-Elemente. Statt einer reinen Einmalauslieferung erwartet uns hier ein Ökosystem mit Zukunft, vergleichbar mit Call of Duty: Warzone oder Fortnite, nur mit dem typischen Battlefield-Flair.