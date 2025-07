Wednesday: Staffel 2 feiert düstere Weltpremiere in London

Am Abend des 30. Juli 2025 fand die glamouröse Weltpremiere der zweiten Staffel von Wednesday in der historischen Central Hall Westminster in London statt. Stars wie Jenna Ortega, Emma Myers, Steve Buscemi, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán und Regie-Legende Tim Burton betraten den lilafarbenen Teppich und präsentierten sich vor einer detailreich inszenierten Kulisse, die an die ikonische Nevermore Academy erinnerte.

Endlich geht es bei Netflix weiter

Die Fortsetzung der erfolgreichen Netflix-Serie startet am 6. August 2025 (Teil 1), gefolgt von Teil 2 am 3. September 2025. Exklusiv und weltweit auf Netflix. In Staffel 2 kehrt Wednesday Addams (Jenna Ortega) zurück an die Nevermore Academy. Doch der Schulalltag wird schnell von neuen dunklen Geheimnissen überschattet. Während sie versucht, ihre Beziehungen zu Familie und Freunden zu navigieren, führen sie ihre Nachforschungen immer tiefer in die düsteren Mysterien der Schule. Mit dabei sind erneut die Showrunner und Schöpfer Al Gough und Miles Millar sowie Tim Burton, der bei mehreren Episoden erneut Regie führte.

Zur hochkarätigen Besetzung zählen:

Jenna Ortega, Emma Myers, Steve Buscemi, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Billie Piper u.v.m.

Gastauftritte u.a. von Jamie McShane, Fred Armisen, Joanna Lumley, Lady Gaga und Christopher Lloyd

Die Produktion liegt erneut bei MGM Television.