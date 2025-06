Trails beyond the Horizon – Release auf Januar 2026 verschoben

Der neueste Teil der beliebten Trails-Serie von Nihon Falcom erscheint nun auch für Nintendos kommende Konsole Switch 2, das gab Publisher NIS America im Rahmen einer offiziellen Mitteilung bekannt. Gleichzeitig wurde der ursprünglich für Herbst 2025 geplante Release im Westen auf Januar 2026 verschoben.

Switch-2-Version offiziell bestätigt

Falcom-Präsident Toshihiro Kondo äußerte sich im Rahmen der Ankündigung begeistert über die neuen Möglichkeiten, die die Switch-2-Hardware bietet:

„Ich freue mich sehr, ankündigen zu können, dass The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon auch für Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Dank der Leistung dieser neuen Konsole können wir ein noch besseres Spielerlebnis bieten. Es ist das erste Trails-Spiel auf der neuen Plattform, und ich persönlich habe große Erwartungen daran.“

Limitierte Editionen ab sofort vorbestellbar

Die Limited Edition der Switch-2-Version ist ab sofort im NIS America Online Store vorbestellbar und kostet 109,99 US-Dollar. Die Version wird auf einer Game-Key-Karte ausgeliefert. Auch die Versionen für PS5, PS4 und die reguläre Switch können aktuell für 99,99 US-Dollar vorbestellt werden.

Worum geht’s in Trails beyond the Horizon?

Der Titel erzählt die Geschichte von Van Arkride und seiner Organisation Arkride Solutions weiter. Dieses Mal geraten Van und sein Team in einen Konflikt, der über das Schicksal des gesamten Zemurianischen Kontinents entscheiden könnte. Während die Bevölkerung gespannt den ersten bemannten Raumflug der Menschheitsgeschichte erwartet, lädt die Organisation Marduk Van zu einem hochmodernen Trainingsprogramm ein. Dort begegnet er alten Bekannten wie Rean Schwarzer, dem Aschenen Chevalier, und Vater Kevin Graham. Gemeinsam stoßen sie auf eine gefährliche Verschwörung, die tief in den verborgenen Geheimnissen Zemurias verwurzelt ist.

Das Spiel kombiniert klassische JRPG-Elemente mit politischem Drama, philosophischen Fragen und intensiver Charakterentwicklung – und führt damit die Stärken der Trails-Reihe konsequent fort. Mit der neuen Plattform Switch 2 und dem verschobenen Release-Termin schafft Falcom bewusst mehr Raum für Feinschliff und Reichweite. So erreicht das Spiel mehr Spieler und bietet ein rundes Erlebnis. Fans der Serie dürfen sich auf ein weiteres episches Kapitel freuen, das vertraute Helden mit neuen Schauplätzen und spannenden Konflikten zusammenführt.